German TT in Schleiz – Action am Dreieck mit Ex-Weltmeister Jörg Teuchert

«Renn-Action vom Feinsten steht am Wochenende auf dem Schleizer Dreieck auf dem Programm», so überschreiben die Veranstalter ihre Pläne für das kommenden Wochenende. Die Internationale Bike Promotion Meisterschaft IBPM blickt auf 20 Jahre Geschichte auf dem thüringischen Traditionskurs zurück und feiert das mit einem umfangreichen Rennprogramm mit 20 Rennen. Mit dabei sind die Stammklassen der IBPM Superbike open, Supersport open, Supersport Next Generation und der BMW RR Cup. Dazu gibt es die Auftritte der Youngster aus dem Yamaha R7 Cup, zwei Rennen der Classic Superbike und insgesamt vier Rennen mit den Zweitaktern der IG Königsklasse. Abgerundet wird das Programm durch den Twin Cup, vielen ein Begriff aus dem Rahmenprogramm der ehemaligen IDM, die jetzt als Euro Moto unterwegs ist und seit diesem Jahr nicht mehr in Thüringen startet.

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Schließlich treten wir n die Fußstapfen der IDM und wollen dem auch alle Ehre machen. Michael Dangrieß

Etliche bekannte Namen finden sich in den gut gefüllten Starterfeldern, allen voran Ex-Weltmeister Jörg Teuchert in der IBPM Superbike open und der neue Social Media- Star René Liebschner, dessen missglückter Burnout-Versuch beim 91. Schleizer Dreieckrennen um die Welt ging und schon fast 4 Millionen Mal angesehen wurde. Er startet in der IBPM Supersport open. Aus der Region sind Philipp Stich, Mario Paura, Diana Spalteholz, Uwe Elschner, Micky Winkler und Justin Hänse am Start. Die beiden Letztgenannten sind sonst bei der Euro Moto unterwegs.

Veranstalter Michael Dangrieß von MAXX Adrenalin: «Unsere Fahrer freuen sich riesig auf das Schleizer Dreieck, es ist für viele das absolute Highlight der Saison. Sportlich gesehen werden wir tolle Fights und Rennen sehen, die Felder sind knackig voll und die Leute total motiviert, vor einer solchen Zuschauerkulisse wie in Schleiz zu fahren. Schließlich treten wir an diesem Termin in die Fußstapfen der IDM und wollen dem auch alle Ehre machen. Einige unserer Top-Piloten wie Danijel Peric und Norick Tschauder sind nach einer Pause wieder unter den Startern, es wird also richtig heiß. In den Fahrerlagern gibt es viel zu sehen, die Merchandising-Stände freuen sich auf Besuch und für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt also viele Gründe, am Wochenende nach Schleiz zu pilgern. Tickets gibt es an der Tageskasse, jeder Besucher ist herzlich willkommen.»

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