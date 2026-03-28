IDM Euro Moto News: Doppel-Date, Unterschrift und ein Angebot

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Marcel Brenner reist durch die Weltgeschichte und sein Teamkollege freut sich auf Rijeka. Marco Fetz startet doppelt und der IDM-Vizemeister aus der Sportbike-Klasse braucht dringend Unterstützung am Schreibtisch.
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Schweizer wieder auf Tour Der Ducati-Pilot aus dem polnischen Team AF reist nicht nur zum Testen an die eine oder Rennstrecke, sondern rührt vor dem Start in due Euro Moto 2026 in der Klasse Supersport auch sonst kräftig die Werbetrommel. Marcel Brenner #25 nimmt an diesem Wochenende bei mototech an der Frühlingsaustellung in Oberentfelden teil. Er wird am Sonntag, den 29.März von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr vor Ort sein. «Ich freue mich sehr, an diesem Wochenende am Sonntag dabei zu sein», verrät er. «Es ist jedes Mal mega cool, mit der ganzen Mototech-Truppe zusammen zu sein und die gemeinsame Leidenschaft zu teilen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr zahlreich vorbeikommt und das Wochenende mit uns verbringt. Für alle Ducati-Fans ist das definitiv ein Muss!»
Doppel-Date mit dem Superbike Seinen Platz in der Langstrecken-WM hat BMW-Pilot Marco Fetz bereits seit längerem in der Tasche. Jetzt hat er sich auch bei der Euro Moto Superbike, vormals IDM, angemeldet. «Wir werden dieses Jahr wieder als MF-Racing powered By Jung Team auf unserer BMW an den Start gehen», verkündet er. «Wir wissen, wie hoch das Niveau dieses Jahr sein wird. Unser Fokus liegt darauf, uns ständig zu verbessern und das Bestmögliche aus unserem verfügbaren Material rauszuholen. Großes Danke an alle Sponsoren und alle, wo das Projekt möglich machen.»
Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Büroleitung gesucht In welchem Team und welcher Klasse Oliver Svendsen, Vizemeister der IDM Sportbike 2025, in der kommenden Saison fahren wird, möchte er noch nicht verraten. Gerüchte verorten ihn erneut bei einem Team im Norden Deutschlands. Ich suche eine junge und ehrgeizige Person für mein Team», schreibt er auf seiner Facebook-Seite. «Mein Rennprogramm ist deutlich gewachsen, ohne dass ich bisher bekannt geben kann, was genau passieren wird. Und es hat ein Niveau erreicht, bei dem ich nicht mehr alles alleine bewältigen kann, vor allem angesichts meines Nebenjobs und einer kürzlich erfolgten Operation. Deshalb suche ich jemanden, der mitmachen und an der weiteren Entwicklung teilhaben möchte. Du wirst eng in alles eingebunden sein: Bei der Sponsorenarbeit und Kooperationen, beim Thema Soziale Medien, bei Besprechungen und Verträge. Dazu braucht es den Überblick und die Erledigung praktische Aufgaben. Du wirst Teil eines wachsenden Teams und erhältst echte Einblicke in die Abläufe hinter den Kulissen des Motorsports. Du erhältst die Möglichkeit, zu Rennen mitzukommen, auch ins Ausland, Einblicke in den Motorsport auf hohem Niveau zu erhalten. Das genze mit eigenem Firmencomputer und -telefon. Plus die Möglichkeit, selbst Rennen zu fahren. Es handelt sich um eine Teilzeitstelle, die selbstverständlich vergütet wird. Erfahrung ist keine Voraussetzung, das Wichtigste ist, dass du engagiert und strukturiert bist und bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. Kennst du jemanden, oder bist du es selbst? Dann schreib mir.»
Vertrag fertig Die Verlängerung für den Polen Daniel Blin in seinem letztjährigen IDM-Team war schon lange fest. Doch jetzt machte der Ducati-Pilot, der 2026 in der Euro Moto Supersport antreten will, die Sache perfekt. «Vertrag unterzeichnet», lautete sein Statement. Auch wenn es in meinem Fall nur eine Formalität war, freue ich mich sehr, dass wir bereits die sechste Saison gemeinsam mit dem Automarket AF Racing Team bestreiten. Die Formalitäten sind erledigt, und das bedeutet nur eines: Wir fahren auf die Rennstrecke! Die nächsten offiziellen Testfahrten finden bereits am 13. und 14. April im kroatischen Rijeka statt.»
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