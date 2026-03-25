IDM-Euro Moto News: Schlosser-Club und Seitenwagen-Schnupper-Tour

Auf nationaler Ebene kommen die Fans und Teams der Seitenwagen nicht mehr vor. In den letzten Jahren hatte die Interessengemeinschaft Gespannrennen IGG immer selbst für sich gesorgt und Nennungen, Nenngelder und auch alles andere untereinander geregelt und sich beim IDM-Promoter, der auch noch Promoter der Seitenwagen-WM war, eingemietet. Seit letztem Jahr gibt es keine Seitenwagen mehr in der IDM, die ab diesem Jahr als Euro Moto an den Start geht.

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Doch international sind noch einige deutschsprachige Teams unterwegs und müssen sich wie auch die Kollegen aus den Solo-Klassen auf die eine oder andere Weise ihr Budget sichern. Der Schweizer Markus Schlosser, lange Jahre neben der WM auch in der IDM erfolgreich, eröffnete unlängst wieder seinen Schlosser-Club.

Schweizer auf Geldsuche Foto: Markus Schlosser Schweizer auf Geldsuche © Markus Schlosser

«Unser einziger und wahrer 100er-Schlosserclub geht wieder online», wirbt er über die sozialen Medien. «Eine Tradition, die seit vielen Jahren für echten Motorsportgeist steht. Sei dabei und unterstütze uns auf unserem Weg in der Saison 2026. Die neue Saison steht vor der Tür – und ihr seid ein Teil davon! Mit deinem Beitritt in unseren 100er Club unterstützt du Team Schlosser Racing direkt auf unserem Weg durch die Saison. Für einen jährlichen Beitrag von 100 € erhältst du z.B. ein exklusives Team Schlosser Fan-Shirt, einen original Seitenwagen-Ansteck-Pin aus früheren Zeiten, einen Team Schlosser Racing Schlüsselanhänger oder Einkaufswagenchip mit Prägung und deinen Namen auf unserer Homepage als offizieller Unterstützer.»

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«Jeder Beitrag, ob klein oder groß, hilft unserem Team enorm», heißt es aus der Schweiz. «Vielen Dank für eure Unterstützung! Unterstützen könnt ihr uns über PayPal. Aus der Schweiz: teamschlosser@gmail.com und aus Deutschland: melanie_ertel@hotmail.de

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Betreff: 100er Schlosserclub. Bitte die Zahlung als Familie & Freunde senden. Danke an alle Fans, Freunde und Unterstützer – nur gemeinsam sind wir stark!»

Einladung zum Ausprobieren

Wer versuchen möchte, ob Seitenwagenfahren was für ihn ist, kann dies am Schnuppertag in Hockenheim machen. «Am 04.04.2026 (Karsamstag) veranstalten wir in Zusammenarbeit mit Hockenheimring, DMV und BMC den zweiten Sidecar Schnuppertag», werben die Verantwortlichen der IGG. «Ideal für alle, die in den Gespann-Sport reinschnuppern möchten. Es handelt sich nicht um ein Renntraining, sondern um eine Einführung und ein Erlebnis für Einsteiger. Gefahren wird auf der Freifläche hinter der Osttribüne.»

Auf der Rennstrecke selbst gehen die Piloten der 1000 Kilometer Hockenheim an den Start. «Teilnehmen darf jeder», lautet es in der Beschreibung zum Sidecar-Schnuppertag, «der Interesse daran hat, sich zukünftig im Gespann-Sport zu betätigen, egal ob Klassik, DHM, aktive Gespanne, F2 oder F1. Eine Altersgrenze müssen wir einhalten, Jugendliche dürfen erst ab einem Alter von 16 Jahren teilnehmen.»

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«Der Unkostenbeitrag beläuft sich pro Teilnehmer auf 25 Euro, da ist der Eintritt inklusive», so die Ausrichter, «der Schnuppertag findet auf dem Gelände des Hockenheimrings statt. Veranstaltungsfläche ist die große Freifläche hinter der Mercedes-Tribüne (ca. 9000qm). Jeder Teilnehmer muss einen Haftungsverzicht unterschreiben. Motorradbekleidung ist Pflicht, egal ob Textil oder Leder, eigener Helm ist von Vorteil.»

Seitenwagen-Angebot vor Ort

«Wir stellen unser IGG-Zelt auf», heißt es auf der Einladung, «sodass es einen zentralen Treffpunkt gibt und dort auch der Informationsaustausch stattfinden kann. Wir haben folgende Themen geplant: Einweisung Beifahrer, Einweisung Fahrer, Einweisung der Technik Interessierten / Mechaniker. Informationen für Rennstrecken Unerfahrene: Generelles Verhalten auf einer Rennstrecke, Flaggenkunde, usw. Sowie Informationen zu den verschiedenen Gespann Klassen und Meisterschaften.»