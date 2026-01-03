IDM-EuroMoto-Manager Normann Broy über den Kalender 2026

Beim IDM-Kalender 2026 musste die Verantwortlichen ein wenig jonglieren. Denn das Schleizer Dreieck steht wegen der FIM-Vorgaben in Sachen Straßenkursen nicht mehr im Kalender. «Ja, wir brauchten natürlich eine Alternative für Schleiz», erklärte der IDM-Serienmanager im Gespräch mit Lukas Gajewski, «und wir wollten natürlich eine schöne Alternative. Etwas, was in den Motorradkalender passt, und ich denke, mit Brünn haben wir eine Strecke gefunden, die jeder Motorrad-Rennsportliebhaber kennt.»

Brünn taucht damit erstmals im Kalender der Internationalen Deutschen Meisterschaft IDM auf, die sich damit in Richtung Europa neu ausrichten will. «Wir freuen uns sehr», so Broy, der mit seiner Crew im Vorfeld nach Brünn reisen wird. «Wir besprechen die ganzen Themen vor Ort, es gibt ja organisatorisch immer einiges zu besprechen. Es sind ganz neue Menschen, die da involviert sind, und die man natürlich persönlich kennenlernen möchte, um einen gewissen Draht aufzubauen. Um zu wissen, wie man miteinander umgeht und die verschiedenen Themen auch abspricht. Sicherlich sind da in einem gewissen Maße wie bei allen Rennstrecken die gleichen Themen zu bespielen, aber der persönliche Austausch ist da schon wichtig im Vorfeld.»

Der Sachsenring ist nach einem Jahr Pause wieder im Kalender zurück Normann Broy

«Der Sachsenring», erläutert der IDM-Verantwortliche, «der nach einem Jahr Pause auch wieder im Kalender zurück ist, ist wie vor zwei Jahren mit dem Auftakt zum Beginn des Jahres.» Da der Sachsenring als Verkehrssicherheitszentrum nur über eine begrenzte Zahl an Lärmtagen verfügt, durften im Vorjahr die Piloten der Klassik-Veranstaltung ran und die IDM hatte Pause auf der deutschen Grand-Prix-Strecke und fuhr 2025 dafür zwei Mal in Oschersleben.

«Also noch mal zusammengefasst», so Broy. «Schleiz ist raus aus. Aus den genannten Gründen ist der Sachsenring wieder drin. Brünn ist zum ersten Mal mit drin, und ansonsten haben wir mit den bekannten und etablierten Strecken eine sehr tolle Mischung zwischen einigen Neuigkeiten und dem etablierten Paket. Der Großteil der Strecken hat sich über die Jahre etabliert.»

Mit dabei ist auch wieder Assen in den Niederlanden, Most bildet mit Brünn das tschechische Doppel, dazu kommt wieder Oschersleben und das Finale in Hockenheim.