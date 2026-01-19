IDM-EuroMoto-News: BMW-Shopping, Lizenz-Lehrgang und Ostern in Hockenheim

Mit seinen Fahrern Markus Reiterberger, Hannes Soomer, Jan Mohr und Milan Merckelbagh wird Teamchef Werner Daemen in die neue Saison starten. Doch vorher wird in Belgien ausgemistet. Warmfahren kann man sich im April in Hockenheim. Engagement ist beim DMSB gefragt, und dort bekommt man auch die nötigen Lizenzen.

BMW Shopping-Center

Im Team rund um Manager Werner Daemen wird in der belgischen Zentrale zu Beginn des Jahres wieder klar Schiff gemacht. Ende Februar werden die Tore der BMW-Werkstatt traditionell zum alljährlichen Garagen-Sale geöffnet. Der Verkauf findet vom 27. Februar bis zum 1. März im Hauptsitz in Genk, Belgien, statt. Zusätzlich kann man noch Tickets absahnen. «Gewinnen Sie ein FIM EWC VIP-Paket», so die Ansage. «Möchten Sie das 8-Stunden-Rennen der EWC in Spa-Francorchamps als VIP erleben? Hier ist Ihre Chance! Wir werden ein IDM-Superbike auf den Prüfstand stellen. Sie müssen lediglich das Gewicht und die PS-Leistung schätzen. Diejenige Person, deren Schätzung am nächsten liegt, gewinnt das VIP-Paket.» Auch sonst kann man vor Ort ordentlich zuschlagen in Sachen Reifen, Produkte, Bekleidung und mehr – sowie Essen und Getränke. «Außerdem werden wir einige Neuheiten vorstellen, wie den Prüfstand für Motorräder und den Prüfstand für Federungen, um einen besseren Federungsservice zu bieten», verspricht Daemen. Wo? MRP Racing, Horizonlaan 14/1, 3600 Genk, Belgien. Wann? Freitag, 27. Februar: 15:00–21:00 Uhr, Samstag, 28. Februar: 10:00–16:00 Uhr, Sonntag, 1. März: 11:00–14:00 Uhr.

Alles digitalisiert

Ab sofort können die Fahrer- und Bewerberlizenzen für das neue Lizenzjahr 2026 beantragt werden. Die Beantragung erfolgt wie gewohnt über das DMSBnet unter www.dmsbnet.de. Die RaceCard kann ebenfalls für das neue Jahr gelöst werden. Nach der Ausstellung der Lizenzen durch den DMSB stehen die persönlichen, digitalen Jahreslizenzen ohne Verzögerung direkt im DMSBnet zur Verfügung und können über den QR-Code auf der Motorsport-ID abgerufen werden. Zudem ist die Einbindung der Motorsport-ID in die persönliche Google- oder Apple-Wallet über das DMSBnet möglich. Die Motorsport-IDs, die Lizenznehmer bereits im letzten Jahr erhalten haben, können auch 2026 und in den darauffolgenden Jahren für den Abruf der digitalen Lizenz genutzt werden. Kunden, die erstmals eine Jahreslizenz lösen, erhalten einmalig eine kostenfreie Motorsport-ID mit ihrer Lizenz. Weitere Informationen rund um die digitalen Lizenzen und die Motorsport-ID gibt es direkt beim DMSB.

Ostern in Hockenheim

Auch wenn es 2026 keinen kompletten Deutschen Langstrecken Cup mehr gibt, findet das Rennen 1000-Kilometer-Hockenheim wie gewohnt am Karsamstag statt. Am 04. April 2026 markieren die ‚DMV 1000km Hockenheim 2026‘ den Start in die Motorrad-Saison. Neben bekannten Klassen wird es ab diesem Jahr auch neue Klassen und weitere Änderungen rund um die Veranstaltung geben. Der DMV - Deutscher Motorsport Verband e.V. - setzt ein klares Zeichen für die Traditionsveranstaltung und den Langstrecken-Motorradsport. Neben der bekannten Klasseneinteilung in Superbike, Supersport und Endurance sind für die Ausgabe 2026 auch Classic-Klassen geplant, in der weitere Publikumslieblinge ein Betätigungsfeld bekommen sollen. Außerdem wird es wieder zahlreiche Aktivitäten geben. Neben der Fan-Meile, auf der Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren, wird es auch wieder Motorsport-Action im Bereich des Fahrerlagers und im Bereich hinter der Ost-Tribüne geben.

