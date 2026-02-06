IDM-EuroMoto-News: Master, Politiker, Fahrlehrer und Geldsucher

Florian Alt hat jetzt einen Master zuhause. In Spanien sind einige Piloten auf allerlei Motorrädern unterwegs. Ein ehemaliger Superbiker geht in die heimische Politik. Mit frischen Ideen gehen andere auf Geldsuche oder feiern ihren Berufsabschluss.

Unterstützung gesucht

In der IDM, seit diesem Jahr EuroMoto, ist Lucy Michel schon eine Weile nicht mehr unterwegs. Die Saison 2026 wird für die von Stefan Laux betreute Pilotin das dritte Jahr in der Frauen-Weltmeisterschaft, die im Rahmen der Superbike-Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Wie immer ist eine der großen Herausforderungen der ehemaligen IDM-Piloten, das nötige Budget aufzutreiben. Daher versucht es Lucy Michel erneut über ein Crowd-Funding und freut sich dabei über jeden Euro, der für das Projekt WM 2026 zusammenkommt.

Fahrlehrer am Start

Der niederländische Nachwuchspilot Milan Merckelbagh wird 2026 erneut im Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW in der Superbike-Kategorie der EuroMoto, vormals IDM, antreten. Im Januar drehte er schon ein paar Runden in Spanien. «Ich hatte viel Spaß beim Fahren in Cartagena», versichert der BMW-Pilot. «Ich konnte einige gute Runden drehen und mehrere Fahrer coachen. Es ist immer schön, anderen dabei zu helfen, schneller zu werden. Gute Arbeit, Jef van Calster. Außerdem habe ich meine persönliche Bestzeit um eine Sekunde verbessert. Ich bin bereit für die nächsten Trainings vom 16. bis 20. Februar auf der Rennstrecke von Andalusien und Almeria und vom 16. bis 24. März in Valencia und Aragon.» Wer den Niederländer auch mal als Fahrlehrer buchen will, erreicht ihn unter anderem über seine Facebook-Seite.

Für Kurzentschlossene

Hausmesse bei Yamaha Motorradtke Korbußen heißt es am kommenden Samstag. «Wir nutzen die Offseason, um mal richtig intensiv Zeit für euch zu haben», beschreibt Lars Sänger die Pläne. «Alle, die am 07.02.26 den Winterblues mal etwas vergessen wollen, sind bei uns recht herzlich zur Hausmesse eingeladen. Neben dem Abverkauf aller alten Vorführ- und Testbikes zu Hammerkonditionen, warten die Neuheiten aus 2026 auf euch. Am Abend läuft ab 18.00 Uhr für alle Interessierten ein schöner Kultur- und Reisebericht zu den Hellas 24h in Griechenland rund um unser Motorradtke Team. Die Tür ist offen, wir freuen uns auf euch.»

Neuer Titel

Oliver Svendsen war in der IDM Sportbike einer der Piloten, neben dem späteren Meister Inigo Iglesias, der für die Spannung in den Rennen und der Meisterschaft mitverantwortlich war. Jetzt konnte der junge Däne seinen nächsten Erfolg feiern. «Endlich ist das Ziel erreicht», feiert sein Vater Carsten Svendsen in den sozialen Medien. «Du hast jetzt deine Ausbildung beendet und kannst dich stolz Automechaniker nennen. Gut gemacht und herzlichen Glückwunsch.» Sollte im Rahmen der EuroMoto-Veranstaltungen mal jemand Probleme mit seinem Auto haben, weiß er, an wen er sich in Zukunft wenden kann.

Wieder im Testmodus

Wo genau Patrick Hobelsberger in dieser Saison genau unterwegs sein wird, wollte er noch nicht verraten. Aber auf dem Circuit Mora d’Ebre ging es weiter mit dem Testen. «Über den perfekten 600cc-Trainingstag», überschrieb er seinen Spanien-Ausflug. «Es läuft supergut, ich habe mich in den letzten Tagen auf dem Motorrad sehr wohl gefühlt und mein Bein und mein Knöchel machen auch große Fortschritte. Es waren schöne Tage auf den kleinen Strecken mit der 600er, bevor wir wieder auf die große Dame zurückkehren. Vielen Dank an meinen Kumpel Albert Morales für einige tolle Bilder und an For Street Racing für die beste Testkombi aller Zeiten.»

Highscore im Hause Alt

Honda-Pilot Florian Alt muss sich nicht nur im Titelkampf der EuroMoto, vormals IDM, warm anziehen. Auch zuhause schläft die Konkurrenz nicht. Seine Frau Kimberly hat den Master im Studienfach Gesundheitsökonomie mit Bestnoten eingetütet.

Peter Preussler Foto: Preusssler Peter Preussler © Preusssler

