IDM-EuroMoto News: Testfahrten von Folger, Reiterberger und GERT56
Auch wenn das Warten auf das neue Reglement der Saison 2026 weitergeht, sind zahlreiche Piloten bereits fleißig. Testfahrten in Spanien stehen ganz oben auf der Hitliste.
Wenn man derzeit in Richtung Spanien schaut, treiben sich auf den zahlreichen Rennstrecken genauso viele Teams und Fahrer herum, die im Mai beim Auftakt der EuroMoto, vormals IDM, am Sachsenring in der Startaufstellung stehen möchten.
Erfolgreicher erster Rollout
«Wir haben auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia die ersten Testtage mit der KTM RC 990 R absolviert», vermeldet das Freudenberg KTM-Paligo Racing Team. «Gemeinsam mit Testpilot und Ex-MotoGP-Fahrer Jonas Folger wurden zahlreiche Fahrwerks-, Geometrie- und Ergonomie-Anpassungen getestet, um eine starke Basis für die kommenden Einsätze zu schaffen. Viele Runden, wertvolle Daten und ein sehr positives erstes Fazit – wir freuen uns schon auf die nächsten Tests.» Bei welchem EuroMoto-Rennen Folger als Gastfahrer dabei sein wird, ist aktuell noch nicht raus.
Wieder auf Kurs
Erst im Januar hatten die Fahrer und Teammitglieder den viel zu frühen Tod ihres GERT56-Teamchefs Karsten Wolf verkraften müssen. Jetzt machte sich das Team auf den Weg nach Spanien, um sich auf die anstehende Saison der EuroMoto Superbike vorzubereiten. «So schwer es fällt», erklärte das Team GERT56, «the show must go on! Wir starten nach dem harten Winter in die neue Saison. Mit vielen neuen Dingen und vielen, die gleichbleiben.» Die Kamera war wie immer mit dabei, als Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig ihre ersten Runden in Almeria drehten. Neuzugang Marcel Schrötter musste beim ersten Test noch verletzungsbedingt aussetzen, stieß aber dann in Valencia zum Team.
Der Dauertestfahrer
Patrick Hobelsberger zählt wie immer zu den fleißigsten Piloten mit den meisten Testkilometern. In welcher Meisterschaft er die gewonnen Erkenntnisse einbringen möchte, ist noch nicht raus. «Wir haben unseren Test in Valencia um einen Tag verlängert, und das hat sich gelohnt», erklärte der Honda-Pilot dieser Tage. «Wir haben uns ganz auf die Elektronik und das Heck des Motorrads konzentriert und einige große Fortschritte gemacht. Das Gefühl mit den gebrauchten Reifen ist super, aber es gibt noch viel zu tun, um die neuen Reifen besser zu nutzen. Bald geht es nach Aragon, ich kann es kaum erwarten.»
Der Rückkehrer
Mit seiner EuroMoto-BMW hat der viermalige IDM Superbike-Meister Markus Reiterberger noch nicht allzu viele Kilometer gedreht. Dafür liegt der aktuelle Fokus auf dem Start in das Jahr der Langstrecken-WM, welche der Bayer mit seinem Team um Chef Werner Daemen gerne auf Platz 1 abschließen möchte. «Wir hatten diese Woche unseren ersten, richtig guten Test für die EWC-Saison 2026 auf dem Circuit d’Alcarràs in Spanien und ich bin sehr zufrieden mit dem gesamten Verlauf dieses Tests. Team, Fahrer, Bike, alles ist super aufeinander abgestimmt.»
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