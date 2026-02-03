IDM-EuroMoto: Yamaha-Strategie contra Konstrukteurs-Meisterschaften

«Yamaha befindet sich derzeit in einer einzigartigen Position, da es zwei völlig neue Motorräder in zwei Meisterschaften einführen wird», beschreibt Wim Vermeulen von Yamaha Deutschland die Lage. «Das R7 Sport Bike wird sich in einer Prototypenphase befinden und vollständig von der FIM homologiert sein. Nur in der Sportbike-Weltmeisterschaft und der EuroMoto Sportbike (vormals IDM) werden wir diese Spezifikation fahren. Unsere europäische Rennabteilung arbeitet rund um die Uhr daran, die Teile zu homologieren und zu produzieren. 2026 wird daher ein Lernjahr sein, bevor wir 2027 ein Serienmodell des R7 Sportbike auf den Markt bringen können.»

«Dies wird auch der Moment sein», blickt Vermeulen in die Zukunft, «in dem wir in dieser Klasse auf Volumen setzen werden. Unsere mittelfristige Strategie sieht vor, in den nächsten Jahren einen Marktanteil von 30 bis 40 Prozent zu erreichen. Die R9 WSSP befand sich 2025 im Vergleich zur R7 für 2026 noch im Prototypenstadium. Für 2026 werden wir die ersten Schritte unternehmen, um die ersten Motorräder für die nationalen Meisterschaften auszuliefern.»

Wie Twan Smits bereits während des WSBK-Wintertests gezeigt hat, wird EuroMoto Superbike schneller sein als die BSB Wim Vermeulen

«Das Ziel für 2026 ist ganz klar», sagt er. «Wir werden mit den gelieferten Motorrädern um die Meisterschaft kämpfen. Alle europäischen und lokalen Ressourcen wurden darauf konzentriert, dies zu erreichen. Nach einer erfolgreichen Supersport-WM ist es nun an der Zeit, in den großen nationalen Meisterschaften das enorme Potenzial der R9 zu zeigen. Mittelfristig werden wir versuchen, einen Marktanteil von 25 % zu erreichen, was bedeutet, dass wir uns auf vier bis sechs Motorräder konzentrieren werden.»

«Mittelfristig sollten wir in beiden Meisterschaften das Ziel haben, unter den ersten Zwei Konstrukteurs-Meisterschaften zu sein», formuliert er die Zielsetzung. «In der Superbike haben wir unsere Strategie aktualisiert, um unsere Technologie zu präsentieren, die Kunden über unsere GYTR Pro-Shops erwerben können. Im Jahr 2023 waren die zulässigen Spezifikationen, die in der IDM verwendet wurden, niedriger als die durchschnittlichen Track-Day-R1-Motorräder, die von unseren Shops in Europa ausgeliefert wurden.»

EuroMoto Superbike schneller als BSB

«In den letzten Jahren hat sich die Situation verbessert, und 2026 werden wir einen Schritt in die richtige Richtung machen», versichert der Niederländer. «Eine zweite wichtige Funktion von EuroMoto Superbike besteht darin, dass wir junge talentierte Fahrer auf den Schritt zur Superbike-Weltmeisterschaft vorbereiten können sollten. Im letzten Jahr hat die IDM einen richtigen Schritt in Sachen Geschwindigkeit gemacht, und wir gehen davon aus, dass 2026 ein weiterer Schritt folgen wird.»