IDM News: Flat-Track, Weihnachts-Outfit und Damen-Wahl

Moto4 Northern Cup steht

Mit sieben Runden, 14 Rennen und einem neuen Austragungsort steht der Kalender für den Moto4 Northern Cup 2026 jetzt fest und verspricht eine weitere actionreiche Saison, in der ein neues Kapitel geschrieben wird. Die Saison startet im April mit einem Rennen neben der WorldSBK in Assen, bevor man zum Sachsenring fährt und zum ersten Mal bei der IDM dabei ist. Der Kalender umfasst außerdem drei Runden neben der MotoGP™, darunter der erste Besuch des Northern Cup im Balaton Park im Juni. Runde 6 führt die Honda-Piloten nach Oschersleben, bevor sie im September mit der BSB zum Saisonfinale nach Assen zurückkehren.

Zurück im Testmodus

«Es war eine Weile ruhig, aber jetzt sind wir wieder da», erklärt Superbike-Pilot Patrick Hobelsberger, der 2025 zwei Gastauftritte in der IDM hingelegt hatte. «Was haltet ihr von dieser fantastischen Wintertest-Lackierung?! Vielen Dank an alle, die uns unterstützen, damit wir bald die nächsten Schritte angehen können. Die Operation ist gut verlaufen und ich kann es kaum erwarten, endlich wieder zu fahren.»

Picknick im Ducati-Team Foto: Tulovic Picknick im Ducati-Team © Tulovic

Best Picture Award

«Für mich eins der Bilder der Saison», urteilte IDM Superbike Champion Lukas Tulovic unlängst. «Als uns beim allerersten Rennen der Saison 2025 der Motor festgegangen ist, hat das ganze Team, speziell Julian und Robert, die Mittagspause durchgearbeitet und einen neuen Motor eingebaut. Nach Rennen 2 und dem Sieg gab es dann das verdiente Mittagessen für die beiden. Danke!»

Namenssuche

Einen IDM Superbike-Titel auf Ducati hat der Spanier Xavi Fores schon. Auch in Sachen Familienplanung war Fores erfolgreich. Nach Tochter Jimena erwartet Familien Fores nun die Ankunft eine Sohnes. «Wir sind happy, dass Jimena bald einen kleinen Bruder haben wird. Nun ist es wieder an der Zeit, einen Namen zu finden.»

Damenwahl

«Ladies and Gentlemen», verkünden die Macher des Twin Cup. «Wir rufen die ‚Queens of Speed‘ aus. Schnelle Ladies auf Twins gibts nicht nur in der Frauen-WM sondern ab 2026 inkl. eigener Wertung und Siegerehrung auch im Twin Cup und damit im Rahmen der IDM. Es greifen immer mehr Frauen an und wir wollen diesen Trend gerne unterstützen, indem wir sowohl in der Technik als auch beim Fahren auf der Rennstrecke unseren Support anbieten. Der Twin Cup ist genau die richtige Community, um auch als Queen richtig anzugreifen und sich in allen Belangen des Zweiradsport weiterzuentwickeln. Wo kein Druck herrscht, regiert der Spaß und der vereint Jungs und Mädels gleichermaßen. Du suchst eine neue Herausforderung im professionellen und sicheren Umfeld und würdest gerne Deine Fertigkeiten rund ums Thema Motorrad verbessern, ohne dabei die Ambition zu haben noch Weltmeisterin werden zu wollen? Dann bieten wir Deiner Ambition ab 2026 die richtige Basis.»

Luca Göttlicher kann auch anders Foto: Luca Göttlicher Luca Göttlicher kann auch anders © Luca Göttlicher

Auf Abwegen

Normalerweise biegt Luca Göttlicher in der IDM Supersport ums Eck. Jetzt übte sich der Kawasaki-Fahrer in einer anderer Disziplin und reiste dafür nach Österreich. «Das Flat-Track-Event hat wieder richtig Spaß gemacht», kommentierte er seinen Ausflug. «Ich konnte meine Grenzen austesten und bin solide sowie konstant durchgefahren, mehr ging diesmal nicht. Trotzdem eine mega Erfahrung, gegen so starke Fahrer anzutreten. Mehr zu meinen Plänen für 2026 folgt schon bald.»

