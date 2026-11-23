Während der neue IDM-Promoter rund um den ADAC weiter an Fahrt aufnimmt, geht es mit den Änderungen in der Winterpause weiter. Ein Fahrer legt nach, ein anderer bleibt zu Hause und zwei Cups stehen wieder in den Startlöchern.

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Nachwuchs in Bayern

Das Jahr 2026 wird für IDM Superbike-Pilot Markus Reiterberger aus verschiedenen Gründen ganz besonders im Gedächtnis bleiben. Im Spätsommer holte er gemeinsam mit Michael Van der Mark und Steven Odendaal für BMW den Titel in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Doch jetzt kommen auch noch Glücksgefühle ganz privater Natur dazu. Ab Mitte November ist man bei Reiterbergers nun zu viert. Nach Tochter Valentina ist bei Markus Reiterberger und seiner Lebensgefährtin noch eine Eleni dazugekommen. Allen Beteiligten geht es gut und auch von SPEEDWEEK.com-Seite wünschen wir alles Gute.

Abschiedsgrüße aus Italien

Nach seinen WM-Jahren war Lorenzo Zanetti noch in der IDM Superbike für das Team Triple M Ducati Frankfurt unterwegs. Als Ducati-Testpilot war der Italiener maßgeblich an der Entwicklung des aktuellen Motorrads beteiligt. Jetzt verabschiedet sich Zanetti von der deutschen Serie und kehrt nach Italien zurück. «Vielen Dank für die letzten Jahre», sendet Zanetti Richtung IDM. «Ich wünsche der Serie und all ihren Fahrern alles Gute und viel Glück.»

Testen auf der WM-Strecke

Die IDM hat ihren Besuch auf der MotoGP- und WorldSBK-Strecke in Assen erst für Mitte August 2027 geplant. Im Vorfeld kann man bei Trainingsanbieter Speer in Assen seine Testrunden drehen. «Eine der legendärsten Motorradrennstrecken Europas steht 2027 wieder in unserem Kalender», freut sich der Veranstalter. «Am 03. und 04. Juli 2027 geht es mit Speer Racing auf den TT-Circuit Assen. Zwei Tage auf dem Kurs, auf dem sonst die MotoGP-Stars unterwegs sind. Und das mit ordentlich Fahrzeit.» Das Angebot: Zwei Tage auf dem TT-Circuit Assen, elf Turns à 20 Minuten, 98 dB Lärmlimit, zum Frühbucherpreis von 600 Euro.

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Zwei Cup-Klassen erneut am Start

Wie in den letzten Jahren werden bei der IDM 2027 auch wieder zahlreiche Rahmenrennen stattfinden. Wieder mit dabei sind der Twin- und der Pro Superstock 1000 Cup. «Der Rennkalender 2027 ist da», verkünden aktuell die Ausrichter. «Die Termine stehen und wir freuen uns schon jetzt auf eine neue, spannende Rennsaison mit euch. Auch 2027 erwarten uns packende Rennen, bekannte Strecken, neue Herausforderungen und jede Menge Motorsport-Leidenschaft. Mit Twin Cup und Pro Superstock 1000 gehen wir wieder gemeinsam an den Start. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Die Einschreibung für die Saison 2027 startet in den nächsten Wochen. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze. Also: Termine vormerken, Motorräder vorbereiten und die Vorfreude starten lassen. Wir freuen uns auf euch und eine großartige Saison 2027.»

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Weiterlesen

Terminkalender Twin Cup

14. bis 16.Mai Oschersleben (IDM) 28. bis 30.Mai Brünn/CZ tbc. (IDM) 23. bis 25. Juli Lausitzring (IDM) 30. Juli bis 01. August Schleizer Dreieck (SC-WM) 17. bis 19. September Frohburger Dreieck

Terminkalender Pro Superstock 1000