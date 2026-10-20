IDM News: Neuer WM-Vertrag, neue IDM-Kooperation und eine BSB-Trennung

In Sachen IDM 2027 werden in den nächsten Wochen die Köpfe bei den Verantwortlichen des ADAC als neuem Promoter ordentlich rauchen. Auch bei aktiven und ehemaligen IDM-Piloten wird an der Zukunft gewerkelt.

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Kurze WM-Pause für Twan Smits

Für den Niederländer Twan Smits ging am vergangenen Wochenende ein aufregendes Jahr zu Ende. Anfang des Jahres ging es in der Euro Moto Superbike los und nach vier Siegen in Serie schickte ihn Yamaha Deutschland zu den letzten beiden Rennen in der Superbike-WM. Leichtes Spiel hatte Smits bei den Rennen in Estoril und Jerez nicht. « 2026 erledigt», meinte er am Sonntagabend. «Wir beenden die Saison mit einem großen Schritt in die richtige Richtung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gefühl und den positiven Rennen sowohl im Superpole-Rennen als auch in Rennen 2. Das Tempo war konstant, aber für die Gruppe vor uns dennoch durchweg zu langsam. Es waren ein paar schwierige Wochen, aber zum Schluss haben wir einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ein riesiges Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, diese Reise möglich zu machen. Ich bin unglaublich dankbar für die Gelegenheit, dieses Fahrerlager erleben zu dürfen, und habe jeden Moment davon genossen. Grazie a tutti!» Und sein Abenteuer ist bekanntermaßen noch nicht zu Ende. Nach seiner Unterschrift im Yamaha MotoXracing WorldSBK Team hat er bereits ein neues Kapitel in seiner Karriere aufgeschlagen.

Ilya Mikhalchik macht ohne BMW weiter

Nach vier IDM Superbike-Titeln hatte Ilya Mikhalchik im Jahr 2025 sein Glück in der Britischen Meisterschaft gesucht und im ersten Jahr mit dem Superstock-Titel auch gefunden. Mit einer Rokit BMW ging es 2026 in der Superbike-Kategorie. Meister wurde in diesem Jahr Kyle Ryde mit 596 Punkten, vor Scott Redding mit 550 Punkten und Bradley Ray mit 457 Zählern. Mikhalchik fuhr insgesamt 102 Punkte ein und wurde bei seiner Superbike Premiere in der BSB 16. Jetzt gab der Ukrainer die Trennung von BMW bekannt. «Ein Kapitel geht zu Ende», erklärte er. «Neun Saisons mit BMW. In diesen Jahren haben wir einen langen Weg zurückgelegt: Acht Teams, 54 Siege, 95 Podiumsplätze und 5 Meistertitel – Ergebnisse, hinter denen unglaublich viel harte Arbeit steckt. Vielen Dank an jedes Team, mit dem ich die Gelegenheit hatte, Rennen zu fahren, und an alle, die mir geholfen haben, diese Ergebnisse zu erzielen. Ein besonderer Dank gilt dem Team IWR für diese Saison. Es war keine einfache Saison, aber eine voller wertvoller Erfahrungen, Lektionen und Momente, die ich auf meinem weiteren Weg mitnehmen werde. Vielen Dank, BMW, und an alle, die mir in diesen Jahren zur Seite gestanden haben.»

Markus Reiterberger dockt bei Ilmberger an

Markus Reiterberger und Ilmberger Carbon werden ab 2027 gemeinsame Wege gehen. Der IDM Superbike-Pilot und Langstrecken-Weltmeister wird das bayrische Unternehmen als Markenbotschafter und neues Werbegesicht unterstützen und konnte Ilmberger Carbon nicht nur im Rahmen der Meisterschaften, sondern auch als persönlichen Sponsor für seine weitere Rennsport-Karriere gewinnen. Der Rennsport ist tief in der Geschichte und Identität von Ilmberger Carbon verwurzelt und das Unternehmen engagiert sich seit vielen Jahren aktiv in der Unterstützung von Rennteams und Fahrern weltweit und ab 2027 gehört auch Markus Reiterberger dazu.

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«Wir arbeiten eigentlich schon lange zusammen», hält der BMW-Pilot fest. «2021 gab es im Rahmen meiner Verpflichtungen in der IDM die ersten Berührungspunkte mit Ilmberger Carbon, die damals schon alle Serien für BMW betreut haben. Ich bin also schon einige Jahre auf Ilmberger Teilen unterwegs. Dann hat sich die Verbindung dadurch, dass Julius Ilmberger Junior bei Werner Daemen in der Superstock im gleichen Team gefahren ist, vertieft. Nach einigen Gesprächen haben wir beschlossen, dass es doch super wäre, wenn ein bayrisches Unternehmen auch einen bayrischen Markenbotschafter hat, und so wollen wir unsere Zusammenarbeit ab 2027 nicht nur als Teamsponsor, sondern auch als privater Sponsor auf der einen und Markenbotschafter auf der anderen Seite vertiefen. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, was Ilmberger Carbon hier in mich setzt, und freue mich darauf dem Unternehmen als neues Gesicht zur Seite zu stehen.»