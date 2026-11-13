Max Stauffers Europa-Premiere mit drei Motorrädern in zwei Serien

Mit seiner ersten kompletten Saison in der Euro Moto, die ab kommendem Jahr wieder als IDM am Start ist, hat Max Stauffer 2026 ein intensives Jahr hinter sich. Der Australier, der in seiner Heimat schon zwei Mal Dirt Track Champion geworden war, musste sich nicht nur an neue Rennstrecken und ein unbekanntes Umfeld gewöhnen, sondern im Laufe der Saison auch zwischen der Yamaha R7, R9 und R1 wechseln. Eine Herausforderung, die den Piloten, der zuvor in der Australischen und der Amerikanischen Meisterschaft unterwegs war, fahrerisch forderte und ihm gleichzeitig wichtige Erfahrungen für seine weitere Karriere in Europa einbrachte.

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IDM war erste Europa-Station

Dabei ist ihm Zusammenarbeit mit dem niederländischen Team Apreco in positiver Erinnerung geblieben. «Es war großartig, mit einem so professionellen Team zusammenzuarbeiten. Es gibt niemanden, mit dem ich das lieber gemacht hätte», blickt Max Stauffer auf die Saison zurück. Die Unterstützung seines Teams machte den Einstieg in den europäischen Rennsport für ihn zu einer besonderen Erfahrung. Auch wenn die Umstellung auf die neuen Bedingungen nicht immer einfach war, wusste er das professionelle Umfeld an seiner Seite zu schätzen.

Sportlich musste sich der Australier gleich mehreren Herausforderungen stellen. Neben den zahlreichen neuen Strecken stellte vor allem der Wechsel zwischen den verschiedenen Kategorien hohe Anforderungen an seine Anpassungsfähigkeit. Zu Saisonbeginn leistete er wichtige Entwicklungsarbeit auf der Yamaha R7 in der Sportbike-Klasse, ehe er in Assen auf die R9 wechselte und in der Supersport-Kategorie an den Start ging. Zusätzlich bestritt der Australier die Rennen der Langstrecken-WM auf der Yamaha R1.

Vom Sportbike aufs Superbike

«Die größte Umstellung war der Fahrstil», fasst Stauffer die zahlreichen Wechsel zusammen. «Nicht nur zwischen der R7 und der R9, sondern auch mit der R1 musste ich mich immer wieder anpassen, um auf allen drei Motorrädern möglichst schnell zu sein.»

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Auch die Rennstrecken in Europa waren für den 22-Jährigen Neuland. Dabei erlebte er einige Überraschungen. Besonders die Piste im tschechischen Most entwickelte sich zu einem unerwarteten Favoriten. «Ich dachte immer, dass mir die Strecke nicht besonders gefallen würde. Am Ende war sie eine meiner Lieblingsstrecken», erzählt er. Solche Erfahrungen gehörten ebenso zu seinem ersten Jahr in der Euro Moto wie die Herausforderung, auf unbekannten Kursen möglichst schnell konkurrenzfähig zu werden.

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Genau darin sieht Stauffer auch einen wichtigen persönlichen Fortschritt. Im Laufe der Saison arbeitete er gezielt daran, neue Strecken schneller zu lernen und zügiger sein Tempo zu finden. «Ich habe vor allem daran gearbeitet, eine Strecke kennenzulernen und so schnell wie möglich auf Geschwindigkeit zu kommen», beschreibt er seine Entwicklung. Eine Fähigkeit, die gerade angesichts der vielen neuen Kurse und der wechselnden Motorräder besonders wichtig war. Mit den sportlichen Ergebnissen ist der Australier dagegen nicht vollständig zufrieden.

Europa statt Australien

Sein eigener Anspruch ist es, möglichst weit vorne mitzufahren und das Maximum aus seinen Möglichkeiten herauszuholen. Dieses Ziel konnte er in seiner ersten Europa-Saison noch nicht wie erhofft erreichen. Dennoch möchte er die gesammelten Erfahrungen nicht auf einzelne Aspekte reduzieren. «Ich glaube nicht, dass es eine bestimmte Sache gibt, die besonders heraussticht. Alles hat mich besser gemacht», sagt er rückblickend. Für seine Zukunft hat der Yamaha-Pilot klare Ambitionen. «Natürlich möchte ich meine Karriere in Europa weiterverfolgen. Und ich würde gerne konkurrenzfähig sein und ganz vorne mitfahren.» In welcher Meisterschaft er das tun wird, hat er noch nicht verraten.