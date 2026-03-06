News IDM-EuroMoto: WM-Coaching, EWC-Jobs und Nachwuchs aus Österreich

Die Fahrer der Euro Moto, die bis letztes Jahr noch unter dem Namen IDM unterwegs war, sind auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft gefragt. Zuwachs bekommt die Sportbike-Klasse aus Österreich und echte Könner geben ihr Wissen weiter.

Anmeldung aus Österreich

Das Team ViVa Endurance hat seine Planungen für die Sportbike-Kategorie der Euro Moto vorangetrieben und präsentiert mit Tobias Kitzbichler einen vielversprechenden Neuzugang. Kitzbichler, der aus dem Northern Talent Cup kommt, wird künftig laut euromoto.racing an der Seite von Routinier Sven Seidler antreten. Damit bleibt mit Sven Seidler eine feste Größe neben Kitzbichler erhalten. «Sven ist seit Jahren eine Konstante in unserem Team. Mit der im vergangenen Jahr gesammelten Erfahrung wollen wir das Euro Moto-Projekt gemeinsam weiterentwickeln», erklärt Teamchef Michael Rapp, der mit Seidler zusammen bereits viele Jahre erfolgreich im Deutschen Langstrecken Cup (DLC) unterwegs war, ehe 2025 der Schritt in die IDM erfolgte. In Spanien probten die beiden Piloten bereits mit ihren Aprilia RS 660.

Neues Sportbike-Team Foto: Team ViVa Neues Sportbike-Team © Team ViVa

Luca de Vleeschauwer Foto: Luca de Vleeschauwer Luca de Vleeschauwer © Luca de Vleeschauwer

Neuer EWC-Job

Bevor Luca de Vleeschauwer (B) den Vertrag im Team SWPN für die Euro Moto Supersport, vormals IDM, unterzeichnete, hatte er bereits den Deal für die Teilnahme an der Langstrecken-Weltmeisterschaft eingetütet. «Ich freue mich sehr, mein neues Team für die kommende Saison der FIM Endurance World Championship EWC bekannt zu geben», verriet er unlängst. «Ich werde in den Farben des offiziell von Yamaha France unterstützten Teams 3ART Best of Bike #36 fahren. Es ist eine große Ehre, Teil eines Teams zu werden, das in dieser Meisterschaft zahlreiche Erfolge vorweisen kann, darunter ein Podiumsplatz beim letztjährigen 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Wir haben eine sehr starke Aufstellung mit Fahrern aus ganz Europa: Robin Mulhauser, Loïc Arbel, Jan Mohr und mich.»

Jörg Teuchert Foto: Jörg Teuchert Jörg Teuchert © Jörg Teuchert

Rundendrehen mit dem Ex-Weltmeister

Normalerweise ist inzwischen das Fahrrad das Geschäft des Supersport-Weltmeisters aus dem Jahr 2000. Doch auch von den motorisierten Zweirädern kann Jörg Teuchert nicht die Finger lassen und freut sich dabei stets auf wissbegierige Begleitung. «Wer möchte 2026 mal wieder mit mir auf die Rennstrecke», fragt Teuchert jetzt in die Runde. «27./28.4. Oschersleben , 14.-17.5. Oschersleben, 29./30.6. Oschersleben, 15./16.8. Spreewaldring, 21.-23.8. Brünn, 21./22.9. Most . Der Erklärbär steht für Coaching bereit.» Wer mit will, meldet sich über Facebook bei Jörg Teuchert oder in seinem Fahrrad-Laden in Hersbruck.

Bayerisches Vorbild

Markus Reiterberger hat neben seinem Job als Rennfahrer noch eine Ausbildung zum Zweirad-Mechaniker absolviert. Im Februar schaute er bei den neuen Azubis vorbei. «Neben dem Motorsport Team Germany des DMSB und der ADAC Stiftung Sport war auch die Berufsschule Straubing zweimal bei BMW in München zu Gast und ich durfte den Auszubildenden des Zweiradmechaniker-Handwerks ein paar spannende Einblicke in meinen Rennsport-Alltag und auch in ihre eventuelle Zukunft geben», berichtete Markus Reiterberger von seinem Ausflug. «Die Mechaniker am Motorrad sind essenziell für einen Rennfahrer. Man muss sich zu 100 Prozent auf sie verlassen können und es ist ein wirklich spannender Beruf. War cool mit Euch. Viel Erfolg bei der Ausbildung.»

