News IDM-EuroMoto: Ein WM-Gast, zwei Wechsel und drei Jobs

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Werbung
Wie genau die neue gestaltete IDM, jetzt EuroMoto, aussehen wird, ist noch nicht ganz raus. Doch Fahrer und Teams bringen sich langsam, aber sicher in Stellung. Der Verband vergibt neue Jobs und in Belgien kann man Autogramme sammeln.
Werbung
Werbung
Ein Markenwechsel Laut EuroMoto.racing verlässt Till Belczykowski nach zwei Jahren mit viel Entwicklungsarbeit das Team LJ Racing und steigt von der MV Agusta F3 800 RR ab. Seine Zukunft in der EuroMoto Supersport, vormals IDM, heißt Kawasaki. Das war auch der Wunsch seines neuen Teamchefs Randolph Keoma Dreier, der zuvor schon Martin Vugrinec in der IDM Supersport betreut hatte. «Wir haben uns schon 2025 über ein gemeinsames Projekt unterhalten, das zwischen uns und dem deutschen Importeur entstanden ist. Daraus resultiert mit Dreier-Racing by Kawasaki Deutschland auch der Teamname», erklärt der Teamchef. «Realistisch sind Top Ten-Ergebnisse, wobei Plätze unter den ersten Fünf machbar sein sollten.» Ende März wird es für den 21-jährigen Azubi Till Belczykowski ernst: Dann wird in Rijeka zum ersten Mal getestet. Eine Autogrammstunde «Unser jährlicher MRP Racing Garage Sale findet vom 27. Februar bis zum 1. März 2026 statt», erklärt der Belgier Werner Daemen, der als Chef von MRP mit seinem IDM-EuroMoto-Team unter anderem Markus Reiterberger ins Rennen um die Meisterkrone schickt. «Besuchen Sie uns an unserem Standort in Genk/Belgien – wir freuen uns auf Sie.» Neben dem Second-Hand-Markt für BMW Motorrad Racing Parts bieten die Macher auch den ehemaligen WorldSBK-Teamkollegen von Toprak Razgatlioglu auf. Michael van der Mark wird am Samstag, den 28. Februar anwesend sein und um 15:30 Uhr Poster signieren. Außerdem gibt es ein VIP-Paket für dem EWC-Lauf im belgischen Spa zu gewinnen. Wo: MRP Racing, Horizonlaan 14/1, 3600 Genk, Belgien. Wann: Freitag, 27. Februar: 15:00–21:00 Uhr, Samstag, 28. Februar: 10:00–16:00 Uhr und Sonntag, 1. März: 11:00–14:00 Uhr.
Der Podcast Achim Loth und Stefan Beck, Renndirektor der IDM-EuroMoto, sprechen mit Oli Sittler im DMSB-Podcast über die Herausforderungen im Ehrenamt, wer von einem neuen Förderprojekt profitiert und welche Voraussetzungen Sportwarte mitbringen sollten. Der Deutsche Motor Sport Bund DMSB hat ein neues Konzept zur Spitzenförderung von ehrenamtlich engagierten Sportwarten ins Leben gerufen. Den Podcast gibt es ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und direkt beim DMSB.
Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Ein Lehrer «Motorsport entsteht nicht nur auf der Strecke», erklärt der ehemalige WM- und IDM-Pilot Dario Giuseppetti, der in Spanien die Moto Race Academy Rennfahrerschule betreibt und sich vor allem um die ganz jungen Talente kümmert. «Manchmal entsteht er genau hier: Am Tisch, mit Stift, Fragen, Konzentration und dem ehrlichen Austausch zwischen Erfahrung und Ehrgeiz. Als Coach geht es nicht darum, nur Rundenzeiten zu verbessern. Es geht darum, Wissen weiterzugeben, Situationen zu erklären, Entscheidungen einzuordnen und junge Fahrer dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu verstehen. Diese Momente formen mehr als Technik. Sie formen Denken, Haltung und Zukunft. Genau dafür stehe ich. Runde für Runde. Jahr für Jahr in derMoto Race Academy.»
Ein Pokal Im Kongress Palais von Kassel hat Nachwuchspilot Fynn Kratochwil, der im Vorjahr den Moto4 Northern Cup gewonnen hat und damit auf dem direkten Weg in den Red Bull Rookies Cup aufsteigen konnte, einen weiteren Pokal erhalten. Bei Sportlerehrung des ADAC Hessen-Thüringen. «Ich bin stolz und dankbar, 2025 als Nachwuchsmotorsportler des Jahres ausgezeichnet worden zu sein. Danke anden ADAC Hessen-Thüringen für die Unterstützung», so der vom ehemaligen WM-Piloten Dirk Heidolf betreute Kratochwil.
Werbung
Werbung
Ein Rückkehrer Nach einem Jahr in der British Superbike Championship (BSB) kehrt Jorke Erwig in die Heimat zurück und fährt 2026 bei Eder Racing in der EuroMoto Supersport, vormals IDM. «Viele neue Rennstrecken, eine ganz andere Atmosphäre, volle Starterfelder, Kampf mit den Ellbogen, die Ducati V2 Panigale», umschreibt Erwig auf euromoto.racing seine BSB-Erfahrung. Nach dem Supersport-Jahr wechselte Erwigs niederländisches Team jedoch die Klasse und tritt in Zukunft in der Sportbike-Weltmeisterschaft an. «Wir hatten deshalb Gespräche mit anderen Teams, doch die logistischen Herausforderungen wären noch größer gewesen. Ich wohne nur 20 Kilometer von der holländischen Grenze entfernt und bisher war alles machbar. Jetzt hätte es nicht mehr gepasst. Dazu kommt, dass ich im August mit einer Ausbildung oder einen Studium beginne. Somit hätte ich in der BSB vier Rennwochenenden verpasst.» Auch im Eder Racing Team wird Erwig auf der Ducati V2 Panigale unterwegs sein. Eder selbst ist auch 2026 wieder nicht zu bremsen. Wie schon im vergangenen Jahr wird der Bayer in der Supersport-Klasse mit Gaststarts dabei sein. Job-Center Der DMSB sucht personelle Verstärkung für die drei jährlich zu vergebenen Nachwuchsstellen. Zwei Bundesfreiwilligendienst-Stellen (BFD), jeweils eine im Jugendsport und im Nachwuchsehrenamt, sowie ein Schülerbetriebspraktikum. Das Team der Geschäftsstelle mit rund 30 Mitarbeitern setzt sich für den deutschen Motorsport ein und sucht junge engagierte Personen, die es unterstützen. Der DMSB bietet einen Arbeitsplatz im zentralen Frankfurt mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten in einem modernen, dynamischen Team sowie der Chance, als Berufseinsteiger erste Praxiserfahrungen in einem bundesweiten Dachverband zu sammeln. Alle Details und Informationen zum Bewerbungsverfahren gibt es in der Stellenausschreibungen.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach