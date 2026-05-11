Normann Broy wandert aus, Maximilian Graf von Saurma-Jeltsch übernimmt

Die Euro Moto stellt die Weichen für die Zukunft, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung des Serien-Promoters: Maximilian Graf von Saurma-Jeltsch übernimmt ab Juli 2026 die sportliche und organisatorische Leitung der Serie. Der bisherige Serienmanager Normann Broy wechselt in eine beratende Rolle und verlegt seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft zu seiner Familie in die USA.

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Mit Max von Saurma-Jeltsch übernimmt ein erfahrener Motorsport- und Eventexperte aus den eigenen Reihen der Motor Presse Stuttgart. Seit 2022 treibt er zentrale Trainingsformate wie das Perfektionstraining auf der Nordschleife sowie das Motorrad actionteam voran. Als gelernter Kfz-Meister und Mechatroniker bringt Saurma-Jeltsch langjährige Erfahrung aus der Fahrzeugindustrie mit – unter anderem als Produktions- und Werkstattleiter im Porsche-Umfeld.

Persönliche Rennpraxis sammelte er als aktiver Fahrer in der Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring und bringt damit ideale Voraussetzungen für seine neue Rolle mit. Der Fokus der kommenden Phase liegt auf dem nächsten Level der Euro Moto gemeinsam mit den Partnern, den Verbänden und Teams, der weiteren Internationalisierung sowie der Stärkung als Plattorm für einen erstklassigen Motorrad-Spitzen- und wichtigen Nachwuchssport.

Weiterentwicklung ist das Thema

Neben der sportlichen und strategischen Weiterentwicklung wird auch die interne Organisation gezielt gestärkt: Nadine Erdle ist seit vielen Jahren Teil des Euro Moto-Teams und übernimmt künftig als Teamleader eine zentrale Rolle in der operativen und organisatorischen Weiterentwicklung der Serie. Mit ihrer langjährigen Erfahrung sichert sie nicht nur die reibungslose Umsetzung im Tagesgeschäft, sondern schafft gemeinsam mit dem Team die Voraussetzungen für die nächste Wachstums- und Internationalisierungsphase der Euro Moto.

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«Die Motor Presse Stuttgart dankt Normann Broy für seinen persönlichen Einsatz und sein prägendes Engagement zur Weiterentwicklung der Serie», heißt es in der Pressemitteilung des Promoters. «Sein maßgeblicher Beitrag, die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) als herausragende Meisterschaft zu etablieren und nachhaltig zu stärken, bildet ein starkes Fundament für die nächste Entwicklungsstufe unter der Marke Euro Moto.»

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«Normann Broy hat die IDM mit großem persönlichem Einsatz entscheidend weiterentwickelt, dafür danken wir ihm ausdrücklich», betont Bert Brandenburg, Leiter Event bei der Motor Presse Stuttgart. «Mit Maximilian Graf von Saurma-Jeltsch gewinnen wir einen ausgewiesenen Kollegen, der die Serie mit seinem Team weiter konsequent zukunftsorientiert aufstellen wird. Gemeinsam mit Nadine Erdle, die seit vielen Jahren die Serie mitprägt und künfig eine noch zentralere Rolle übernimmt, entsteht ein starkes Führungsteam für die nächste Phase der Euro Moto.»