Nürburgring Akademie e.V. – Motorsport von der anderen Seite

Bis die IDM wieder am Nürburgring vorbeikommt, müssen sich die Teams und ihre Fahrer noch satte zehn Monate gedulden. Erst Anfang September 2027 ist das nächste Treffen in der Eifel geplant. Wer statt Rennfahrer und Mechaniker zu werden lieber den akademischen Pfad einschlägt, muss auf Racing und alles, was damit zusammenhängt, nicht verzichten. In der Nürburgring Akademie wird man bei der Berufswahl fündig.

Werbung

Werbung

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Hochschulen und im Motorsport beheimateten Unternehmen wurden in den vergangenen Jahren unter anderem themenspezifische Blockwochen, Vorlesungen, Seminararbeiten oder Workshops am Nürburgring durchgeführt. Was mit den Studiengängen ‚Motorsport-Management‘ der Hochschule Kaiserslautern/Zweibrücken und ‚Motorsport Engineering‘ der Hochschule Stralsund begann, ist bis heute zu einem Netzwerk mit unterschiedlichen Themen und mehreren Hochschulen gewachsen. Um diesen Kooperationen eine einheitliche Organisationsstruktur zu geben, wurde am 28. Mai 2018 offiziell der Verein Nürburgring Akademie e.V. gegründet und wächst seitdem ständig weiter.

Die Hochschulen als Partner am Nürburgring

Dem Netzwerk gehören aktuell die Hochschulen Kaiserslautern (Motorsport-Management), Stralsund(Motorsport-Engineering), Trier (Maschinenbau/Fahrzeugbau mit dem Modul Motorsport-Engineering) und die RWTH Aachen(Fahrzeugbau und Motorentechnik) an. Auf der sportwissenschaftlichen Seite sind der RheinAhrCampus in Remagen, die IST-Hochschule in Düsseldorf und die SRH Hochschule in Heidelberg Teil der Akademie, deren Studiengänge Sportmanagement und Sportstättenmanagement spezifisch mit dem Thema Motorsport angereichert wurden.

Ebenfalls Teil der Kooperationen ist die Hochschule Mittweida, Fakultät Angewandte Computer und Biowissenschaften und die Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft in Bremen. In Anknüpfung an die schon seit Jahren von der Marienhaus Gruppe am Nürburgring durchgeführten Ausbildungsmodule für Famulanten der Medizin in Notfall- und Rettungsmedizin, wurde diese bestehende Zusammenarbeit in das akademische Kooperationsnetzwerk mit einbezogen und wird auf der medizinischen Seite in Kürze mit dem Universitätsklinikum Aachen und der Europäischen Fachhochschule Rhein/ Erft ausgeweitet werden.

Werbung

Werbung

Der Verein am Nürburgring

Der Verein am Nürburgring versteht sich nicht nur als derjenige, der für Entwicklungs- und Testaktivitäten die Räumlichkeiten oder Strecke zur Verfügung stellt, sondern sieht sich auch in der selbstgestellten Aufgabe, diese Entwicklungen aktiv zu unterstützen. Neben personellen und finanziellen Ressourcen werden für studentische Arbeiten Themen formuliert, die aus dem Motorsport oder dem Management einer Motorsportstätte stammen und deren Bearbeitung der Nürburgring fachlich und logistisch unterstützt.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

Dies gilt für Semesterprojekte, Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten, Dissertationen sowie Seminararbeiten aber auch für Workshops, Präsenzwochenenden, statistische Auswertungen, Publikumsbefragungen, Werkstattbesuche und vieles mehr. Die inhaltliche Verknüpfung mit der Kernkompetenz Motorsport wird hierbei stets beachtet und geschaffen.