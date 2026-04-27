Team SWPN steigt aus der Euro Moto Superbike aus und in die Sportbike ein

Das Team SWPN ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der IDM, die ab diesem Jahr unter dem Namen Euro Moto unterwegs sein wird. Bisher engagierte sich die Yamaha-Truppe aus den Niederlanden in den Klassen Supersport und Superbike. Jetzt gibt das Team, Partner der Stiftung „Zorgeloos Kind“, bekannt, dass es 2026 mit dem 15-jährigen Niederländer Jay-Jay den Hoed sein Debüt in der Euro Moto Sportbike-Meisterschaft gibt. Für das junge Talent bedeutet dies seinen ersten Schritt auf internationaler Ebene im Straßenrennsport.

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Jay-Jay den Hoed kommt aus der Yamaha Blu Cru Benelux-Meisterschaft, wo er im Yamaha R3 Cup aktiv war. Mit diesem nächsten Schritt gibt Team SWPN gemeinsam mit der Yamaha Motor Europe-Niederlassung Benelux einem neuen jungen Talent die Chance, sich weiterzuentwickeln. Diese Zusammenarbeit soll die Stärke des BluCru-Programms verdeutlichen, bei dem junge Fahrer die Möglichkeit erhalten, innerhalb der Yamaha-Rennfamilie in höhere Klassen aufzusteigen. Der Wechsel von der nationalen Meisterschaft zur EuroMoto bildet dabei ein wichtiges Bindeglied.

Der Verzicht auf die Teilnahme an der Superbike-Klasse ist für uns derzeit ein Verlust. Frank Brouwer

Für die Motorsport-Saison 2026 wechselt Jay-Jay auf die neue Yamaha R7. Damit wird er in der umkämpften Sportbike-Klasse der Euro Moto-Meisterschaft an den Start gehen. Die Saison steht ganz im Zeichen der Entwicklung und des Aufbaus. Innerhalb des Teams SWPN liegt der Fokus auf der Betreuung des jungen Talents, dem Sammeln internationaler Erfahrung und der Schaffung eines klaren Aufstiegspfads in Richtung des internationalen Motorsports. «Der Start in dieser Saison in der Euro Moto Sportbike ist eine fantastische neue Herausforderung gemeinsam mit Team SWPN und Yamaha. Ich freue mich darauf, mich auf dem Motorrad weiterzuentwickeln. Das Niveau ist hoch, und das motiviert mich umso mehr», versichert Jay-Jay den Hoed. Gemeinsam mit dem Team werden wir an konstanten Leistungen arbeiten und Schritt für Schritt Fortschritte erzielen. Mein Fokus liegt auf der Weiterentwicklung und darauf, nach und nach gute Ergebnisse zu erzielen. Ich bin fest entschlossen, eine erfolgreiche und spektakuläre Saison daraus zu machen.»

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Damit ist die Fahreraufstellung 2026 des Teams SWPN komplett. Zusammen mit Luca De Vleeschauwer auf der Yamaha R9 ergibt sich eine gute Balance zwischen einem erfahrenen Podiumskandidaten und einem neuen jungen Talent, das am Anfang seiner Motorsportkarriere steht.

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Keine Euro Moto Superbike

Diese Ankündigung bedeutet zudem, dass das Team SWPN nicht an der Superbike-Klasse teilnehmen wird. Stetig steigende Kosten und ein technisches Reglement, mit dem sich das niederländische Team nicht identifizieren kann, liegen dieser Entscheidung zugrunde. Sollte sich das Blatt wenden und das Team SWPN davon überzeugt sein, erneut Erfolge in der Superbike-Klasse erzielen zu können, ist die Absicht, wieder mit der Yamaha R1 anzutreten. Bis dahin wird alles darangesetzt, Erfolge in der Supersport- und Sportbike-Klasse zu erzielen. Ein Neuanfang und eine Herausforderung, auf die sich das Team sehr freut.

«Der Verzicht auf die Teilnahme an der Superbike-Klasse ist für uns derzeit ein Verlust», meint Frank Brouwer, Teammanager Team SWPN, «aber wir hoffen, dass zukünftige Regeländerungen die Tür öffnen, um dort wieder an den Start zu gehen. Bis dahin setzen wir alles daran, mit unseren aktuellen Fahrern starke Ergebnisse zu erzielen. Wir blicken voller Zuversicht auf eine schöne und erfolgreiche Saison.»

Diese Woche sind die ersten Tests zusammen mit Luca De Vleeschauwer und Jay-Jay den Hoed auf spanischem Boden geplant. Diese finden in Barcelona und Almeria statt und legen den Grundstein für die neue Euro Moto-Saison. Von Freitag, den 8. bis einschließlich Sonntag, den 10. Mai findet das erste Rennen der Saison auf dem Sachsenring statt.

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