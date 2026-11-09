Vom IDM-Piloten zum Talent-Förderer – Siegert mit drei Profis im Rücken

Mit Robin Siegert hat nach Fynn Kratochwil (2025) und Rocco Sessler (2023) zum dritten Mal ein deutscher Nachwuchspilot den Moto4 Northern Cup, der regelmäßig im Rahmen der IDM startet, für sich entschieden. Mit elf Siegen durfte sich Siegert gemeinsam mit dem Team von Jochen Kiefer sowie seinen drei Förderern und Ex-Pilot Philipp Hafeneger, Dario Giuseppetti und Stefan Nebel schon vor dem Ende der Saison 2026 über den Titel freuen. Und seine Crew stand dem Teenager bei den anschließenden Feierlichkeiten in nichts nach. Gemeinsam brachte man noch die restliche Saison hinter sich und bereitet sich nun auf die nächste Aufgabe vor: Den Red Bull Rookies Cup 2027. Sein Ticket für einen der begehrten Startplätze hat Robin Siegert dank seines Erfolges im Moto4 Northern Cup bereits in der Tasche.

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Philipp Hafeneger: «Wir sind noch nicht am Ziel»

Philipp Hafeneger, der nach seiner Karriere als Rennfahrer erfolgreich sein Unternehmen Hafeneger Renntrainings aufgebaut hat, gehört zu den Strippenziehern im Hintergrund- «Ich glaube, da spreche ich für uns drei, also für Stefan, Dario und meine Wenigkeit, wenn ich sage, dass wir unendlich stolz auf Robin sind», versichert Hafeneger. «Wir haben uns Anfang 2025 dieser Aufgabe mit ihm im damals noch Northern Talent Cup gestellt und sehen nun schon echt große Fortschritte. Da ist der vorzeitige Titel nur das eine. Die andere Seite der Medaille ist die Entwicklung, die Robin genommen hat. Wir sind trotz dieses großartigen Erfolges noch nicht an unserem selbst gesteckten Ziel, aber ein großer Zwischenschritt ist das allemal. Wir haben noch viel vor mit dem Kleinen.»

Dario Giuseppetti: «Nun geht die Arbeit weiter»

Sein Trainer und regelmäßiger Begleiter Dario Giuseppetti, der nach seiner Karriere in WM und IDM in Spanien die Moto Race Academy etabliert hat, sieht das ähnlich: «Vor sechs Jahren haben wir gemeinsam diesen Weg begonnen. Damals war Robin einfach ein Junge mit einem Traum und einer riesigen Leidenschaft für den Motorradsport. Heute steht er als Champion des Moto4 Northern Cup fest. Aber das erzählt längst nicht die ganze Geschichte. Denn niemand sieht die unzähligen Trainingstage, die Rückschläge, die Zweifel, die Stürze, die langen Reisen und die Stunden, in denen gearbeitet wurde, obwohl gerade niemand zugeschaut hat. Als Coach macht mich deshalb nicht nur der Titel stolz. Es macht mich stolz, zu sehen, was für ein Mensch und was für ein Sportler Robin geworden ist. Er hat gelernt, diszipliniert zu arbeiten, Rückschläge anzunehmen und nie den Fokus auf sein großes Ziel zu verlieren. Danke an seine Familie, an alle Sponsoren, Partner, Unterstützer und natürlich an das gesamte Team, die diesen Weg jeden Tag mitgehen. Nun geht die Arbeit aber weiter, denn wir wollen noch viel erreichen.»

Stefan Nebel: «Wir versuchen einen Weg aufzuzeigen»

Stefan Nebel, der heute bei ServusTV am Mikrofon sitzt, wird auch zukünftig an Siegerts Seite stehen. «Unser gemeinsamer Einstieg Anfang 2025 bei Robin war das erste Zusammenfügen von Ressourcen, weil wir den Glauben an ihn haben und eine Notwendigkeit darin sehen, alles da reinzulegen und einen möglichen Weg zu ebnen», sagt der ehemalige IDM Superbike-Pilot. «Zu einem Weg und einer Entwicklung gehört aber auch, Ups and Downs zu verarbeiten und Rückschläge ins Positive umzukehren. Da ist Robin extrem gut drin. Wir als Team sind dabei immer in der Lage, in jeder Hinsicht zu führen und zu unterstützen. Die Arbeit, die Robin macht, ist super diszipliniert. Ich bin extrem stolz, solch einen Rennfahrer bzw. Menschen begleiten zu dürfen. Wir versuchen auch, einen Weg aufzuzeigen, was möglich ist, wenn die richtigen Leute zusammenarbeiten, um das Leben eines Rennfahrers mitzugestalten. In Bezug auf Robin ist es einfach so, aktuell an etwas Besonderem teilzunehmen. Es ist eine absolute Ausnahme, so eine Saison hinzulegen und für uns eine Ehre, das mit voranzutreiben.»

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