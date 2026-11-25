Am Ende der IDM Supersport-Saison 2026 stand Dirk Geiger vom Team Apreco ganz oben auf der Liste und holte seinen ersten Titel in der mittleren Kategorie. Dazu hatte er bereits einen Vertrag für den Aufstieg in die Superbike-Klasse in der Tasche. Sein Teamkollege blieb ein Sieg 2026 noch verwehrt, doch lange dürfte es nicht mehr dauern, bis ihm der Sprung gelingt. Gemeinsam sicherten sie für Yamaha auch den Sieg der Markenmeisterschaft.

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Twan Smit war als Yamah-Einzelkämpfer in der IDM Superbike unterwegs. Da für die Herstellerwertung jeweils die zwei Besten gewertet werden, stand der Niederländer auf verlorenem Posten und landete auf Platz 3 der Markenmeisterschaft. Immerhin noch vor Mitstreiter Honda, die ebenfalls mit Florian Alt nur einen Fahrer ins Rennen schickten. Smits hatte der IDM bereits vorzeitig Tschüss gesagt und inzwischen einen Vertrag für die Superbike-Weltmeisterschat in der Tasche.

Wim Vermeulen von Yamaha Deutschland hatte 2026 wohl auf keinem Rennen gefehlt, um seine Jungs anzufeuern. Im SPEEDWEEK.com-Interview gewährt er Einblicke hinter die Kulissen.

Wart ihr bei Yamaha mit den Ergebnissen zufrieden? «2026 war die erfolgreichste Saison aller Zeiten für Yamaha – das ist das Ergebnis der harten Arbeit des Teams Apreco und unserer Blu-Cru-Fahrer. Dirk Geiger hat die Erwartungen erfüllt, und Lennox Lehmann hat in seiner Entwicklung einen riesigen Schritt nach vorne gemacht – wir freuen uns riesig auf 2027. Nach dem Wildcard-Einsatz bei der WSBK in Assen wurde uns klar, welch großen Schritt beide Fahrer gemacht haben. Nun ist es an der Zeit, allen ein kleines Geheimnis zu verraten.»

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Welches Geheimnis? «Beide Fahrer sind an allen IDM-Wochenenden mit vollem Tank gefahren und haben zudem eine spezielle Drehmomentkurve verwendet, die die Beschleunigung in den ersten beiden Gängen reduziert. Außerdem haben wir die Leistung in den ersten drei Wochenenden nahe an die Spezifikationen für 2027 begrenzt, um die Bedingungen von 2027 zu simulieren und den Wettbewerb zu steigern, indem wir so nah wie möglich an den anderen Fahrern blieben, damit beide kämpfen konnten. Um sich den Titel zu sichern, fuhr Dirk seit Oschersleben im Vollleistungsmodus, und seitdem hatte er alle Rennen zu 100 % unter Kontrolle und meisterte die verbleibende Saison, wodurch er sich den Titel sicherte. Ihr könnt euch mein leises Schmunzeln vorstellen, als einer der Konkurrenten die Vorschriften für 2027 als Ausrede für seine schwache Leistung benutzte – wir haben unsere Fahrer tatsächlich bis zum Äußersten gefordert, um ihre Entwicklung als Fahrer zu fördern, aber in Wirklichkeit waren die Rahmenbedingungen für Dirk und Lennox zu Beginn der Saison dieselben.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Wie bewertest Du die Leistungen und die Entwicklungen in Sachen IDM Superbike? «Die Superbike-Saison war für uns unbeschreiblich. Endlich wieder ein Motorrad zu haben, das um Podiumsplätze und sogar Siege kämpfen kann. Wir sind dem Team Apreco sehr dankbar für sein Engagement bei diesem Projekt – ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen. Auch die Entwicklung von Twan war spektakulär, was ihm einen Vertrag für eine komplette WSBK-Saison 2027 mit Option auf 2028 gesichert hat. Welche Marke kann schon von sich behaupten, einen jungen Fahrer aus der IDM hin zur WSBK entwickelt zu haben? Das ist die große Stärke von Yamaha, wo es immer Platz für talentierte Fahrer gibt. Das ist ganz sicher mein persönliches Highlight der Saison.»

Markenmeisterschaft Euro Moto Sportbike

1. 557 Punkte Triumph 2. 314 Punkte Aprilia 3. 59 Punkte Kawasaki 4. 58 Punkte Yamaha 5. 0 Punkte Honda

Markenmeisterschaft Euro Moto Supersport

1. 514 Punkte Yamaha 2. 356 Punkte Ducati 3. 225 Punkte Honda 4. 143 Punkte MV Agusta 5. 109 Punkte Kawasaki 6. 0 Punkte Triumph 7. 0 Punkte KTM

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Markenmeisterschaft Euro Moto Superbike