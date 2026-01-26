Daytona-Sieger Laurin Heinrich (Porsche): «So eine rasante Reise»

Erstes Mal in Daytona, erstes IMSA-Rennen und schon Gesamtsieger. Klar, dass Porsche-Youngster Laurin Heinrich nach 24 harten Stunden auf Wolke sieben schwebte. «Hier heute zu stehen ist eine große Ehre für mich. Ich bin ja doch ein Rookie und habe keine Erfahrung, daher muss ich Porsche für das Vertrauen dankbar sein», sagte der 24-Jährige bescheiden. «Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit bekam zu beweisen, dass ich hierher gehöre. Ich bin eineinhalb Stunden von Porsche entfernt aufgewachsen, und es war immer mein Traum, einmal Werkfahrer zu werden.»

Heinrich hatte nie die großen, üblichen Illusionen und wusste über die beschränkten Möglichkeiten der Familie Bescheid: «Darum habe ich auch in den Markenpokalen angefangen, weil ich die Chance sah, über das Juniorenprogramm hineinzuwachsen.» Zu Daytona sagte er: «Die Aufgabe hier war schon eine große Herausforderung, ich habe mich deshalb auch sehr intensiv vorbereitet. Das Team kümmerte sich sehr um mich. Nach meinem ersten Stint war eine Last von mir abgefallen. Ich merkte, dass ich mithalten kann und dass es ein guter Tag werden könnte.»

Reise mit Porsche begann 2022

Und noch ein Faktum überraschte ihn und machte ihn glücklich: «Als die Reise mit Porsche als Junior 2022 begann, dachte ich nicht, dass sie so rasant verlaufen würde. Jetzt bin ich erster deutscher Daytona-Sieg seit Mike Rockenfeller 2010, das macht mich stolz», erklärte der mittlerweile zum Wahl-Steirer gewordene Heinrich.

«Ich bekomme jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich an den Stint im Nebel denke. Und es gab so viel zu lernen, weil es im Porsche 963 unglaublich viele Dinge gibt, die man beherrschen muss. Da hat mir das ganze Team sehr viel geholfen. Einen Teamkollegen wie Felipe (Nasr) zu habe ist ein Riesenvorteil. Ich konnte so viel von ihm abschauen», bestätigte er.

