Deutschsprachige Daytona-Sieger: Warten seit 16 Jahren

In den 64. 24 Stunden von Daytona kämpfen von Samstag auf Sonntag elf GTP-Autos um den Gesamtsieg. Damit sind theoretisch wie praktisch fünf deutschsprachige Piloten bei den Favoriten: Laurin Heinrich (Penske-Porsche 963), René Rast, Philipp Eng, Marco Wittmann (alle BMW M Hybrid V8) und Louis Delétraz (Taylor-Cadillac V-Series R). Dass ein Team aus einer der anderen drei Kategorien Gesamtsieger wird (wie es Wendlinger/Beretta/Dupuy 2000 mit der Dodge Viper oder Jörg Bergmeister und Timo Bernhard mit dem Porsche 911 2003 gelang), ist angesichts der aktuellen Standfestigkeit der Prototypen höchst unwahrscheinlich.