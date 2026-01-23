Deutschsprachige Daytona-Sieger: Warten seit 16 Jahren
Mit Laurin Heinrich, René Rast, Philipp Eng, Marco Wittmann und Louis Delétraz wollen fünf deutschsprachige Piloten 2026 die 24h Daytona gewinnen.
In den 64. 24 Stunden von Daytona kämpfen von Samstag auf Sonntag elf GTP-Autos um den Gesamtsieg. Damit sind theoretisch wie praktisch fünf deutschsprachige Piloten bei den Favoriten: Laurin Heinrich (Penske-Porsche 963), René Rast, Philipp Eng, Marco Wittmann (alle BMW M Hybrid V8) und Louis Delétraz (Taylor-Cadillac V-Series R). Dass ein Team aus einer der anderen drei Kategorien Gesamtsieger wird (wie es Wendlinger/Beretta/Dupuy 2000 mit der Dodge Viper oder Jörg Bergmeister und Timo Bernhard mit dem Porsche 911 2003 gelang), ist angesichts der aktuellen Standfestigkeit der Prototypen höchst unwahrscheinlich.
Es wäre auch an der Zeit: Seite Mike Rockenfeller 2010 hat kein deutschsprachiger Fahrer mehr sein Uhrenkontingent als Gesamtsieger in Daytona erweitert. Die Chancen gibt es übrigens für alle Fahrer weiterhin, denn das Daytona Speedway gab Donnerstag die langfristige Verlängerung des Vertrags mit Rolex bekannt, dem Titelsponsor seit 1992.
Die Liste der Daytona-Gesamtsieger aus Deutschland/Österreich/Schweiz:
1968: Hans Herrmann/Rolf Stommelen/Jochen Neerpasch/Jo Siffert mit Vic Elford, Werks-Porsche 907
1978: Stommelen mit Peter Gregg, Toine Hezemans (Brumos-Porsche 935)
1980: Reinhold Joest, Volkert Merl und Stommelen (Joest-Porsche 935)
1982: Stommelen mit John Paul sen. und jun. (Paul-Porsche 935)
1991: Frank Jelinski und John Winter mit Henri Pescarolo, Hurley Haywood und Bob Wollek (Joest-Porsche 962)
1995: Jürgen Lässig und Marco Werner mit Christophe Bouchut und Giovanni Lavaggi (Kremer-Porsche K8)
2000: Karl Wendlinger mit Olivier Beretta und Dominique Dupuy (Oreca-Dodge Viper)
2002: Fredy Lienhard mit Mauro Baldi, Max Papis und Didier Theys (Doran Dallara-Judd)
2003: Jörg Bergmeister und Timo Bernhard mit Michael Schrom und Kevin Buckler (TRG Porsche 911)
2010: Mike Rockenfeller mit Ryan Dalziel, Joao Barbosa und Terry Borcheller (Action Express Riley-Porsche)
