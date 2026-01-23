Weiter zum Inhalt
Disqualifikation: BMW verliert zweiten Startplatz in GTD Pro-Klasse

Der Paul Miller Racing BMW M4 GT3 verliert den zweiten Startplatz in der GTD Pro-Klasse der 24h Daytona. IMSA disqualifizierte das Auto, nachdem der BMW nicht den technischen Regularien entsprach.

Jonas Plümer

Von

IMSA

Der BMW M4 GT3 von Paul Miller Racing wurde disqualifiziert!
Der BMW M4 GT3 von Paul Miller Racing wurde disqualifiziert!
Foto: Courtesy of IMSA
Der BMW M4 GT3 von Paul Miller Racing wurde disqualifiziert!
© Courtesy of IMSA

Paul Miller Racing verliert den zweiten Startplatz in der GTD Pro-Klasse für das 24-Stunden-Rennen in Daytona. Der BMW M4 GT3 muss das Rennen vom Ende des Feldes der Klasse aufnehmen.

Am Steuer des Wagens wechseln sich die vier BMW-Werkspiloten Neil Verhagen, Connor de Phillippi, Max Hesse und Dan Harper ab. Max Hesse und Dan Harper werden in diesem Jahr mit dem neunmaligen Motorradweltmeister Valentino Rossi in der GT World Challenge Europe antreten.

Nach dem Qualifying teilte die IMSA mit, dass das Fahrzeug nicht den technischen Vorgaben entsprach. Der Sturz überschritt den vorgeschriebene Grenzwert, so dass die IMSA das Fahrzeug aus der Wertung nehmen musste.

Somit rutscht das RLL Team McLaren bei seinem ersten Rennen mit dem 720S GT3 in die erste Startreihe. Max Esterson, Nikita Johnson, Juri Vips und Dean MacDonald nehmen das Rennen von der zweiten Position neben der Corvette von Alexander Sims auf.

