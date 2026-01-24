WRT-Chef Vosse: «Unser Ziel sind die Top Drei»

WRT statt Rahal-Letterman-Lanigan: BMW beginnt die neue Saison in der amerikanischen Sportwagen-Meisterschaft (IMSA) mit einem neuen, alten Partner, denn die Mannschaft von Vincent Vosse machte schon bisher die WM-Einsätze im WEC. So ist für die Belgier nicht der Partner, aber das Aufgabengebiet neu, wie Vosse bestätigt.

«Ja, es ist alles neu für uns. Wir haben viel Erfahrung, wir wissen, wie man gewinnt. Aber wir sind jetzt in einer neuen Serie, im neuen Umfeld. Ich bin überzeugt, dass es funktionieren wird, aber wir müssen realistisch bleiben. Wir müssen punkten, aber hier in Daytona weißt du nie, was alles passieren kann“», sagt er vor dem Start der 24 Stunden am Samstag (19.40 MEZ).

Für die neue Basis in der NASCAR-«Hauptstadt» Charlotte wurden 47 neue Mitarbeiter aufgenommen, alle mit Erfahrung in IMSA und die meisten von anderen Teams. «In Daytona hier ist das eine Art Hybrideinsatz. Wir konnten erst im November entscheiden, wer in Daytona arbeiten wird. Deshalb haben wir auch aus der WEC-Mannschaft Fachkräfte hier“», erklärt Vosse.

Dass BMW nach dem WEC auch in IMSA mit WRT zusammengehen wird, wurde Mitte August 2025 fixiert, sagt Vosse. Dann begann sofort die Suche nach der US-Basis, die im Workshop von Gene Haas gefunden wurde, der hier den amerikanischen Formel-1-Stützpunkt vorgesehen hatte, ihn aber nie nutzte. Das Gelände des NASCAR-Teams ist groß genug: «Haas hat uns sehr unterstützt.»

Das Hin und Her zwischen IMSA und WEC sei vor allem auf der sportlichen Seite schwierig, weil es teils unterschiedliche Menschen betrifft, aber die Führungspersonen sind in beiden Serien tätig. «Es hilft natürlich, dass wir schon eine lange Zeit mit BMW arbeiten und viele Fahrer lang kennen.»

