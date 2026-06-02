In welchen Ländern und mit welchen Autos wird aggressiv gefahren?

Die Umfrage unter wurde weltweit unter 713 Nutzern von DiscoverCars.com durchgeführt, einer spezialisierten Website für die Reservation von Mietwagen. Wir von SPEEDWEEK wollen in diese Umfrage nun nicht die abschliessende Beurteilung aller Automobilisten hinein interpretieren und wir publizieren die Umfrageresultate deshalb mit einem Augenzwinkern.

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Auf die Frage, in welchen Autos die aggressivsten Fahrer am Steuer sitzen, antworteten die Umfrage-Teilnehmer mit BMW, gefolgt von Audi, Land Rover, Tesla und VW. Bei den vier erstgenannten Marken handelt es sich um Premium- oder Luxusfahrzeuge.

Als ärgerlichstes Fehlverhalten anderer Autofahrer wurden Abbiegen oder Spurwechsel ohne Blinken genannt. Weiter ärgerten sich die Teilnehmer der Umfrage über zu dichtes Auffahren und drängeln, zu langsames Fahren auf der Überholspur, die Bedienung von Smartphones während der Fahrt und plötzliches Bremsen ohne ersichtlichen Grund.

Auf die Frage, wie aggressiv im eigenen Land auf einer Skale von 1 bis 5 gefahren wird (1 = sehr gelassen, 5 = sehr aggressiv) bewerteten die Italiener ihr Land als jenes mit dem aggressivsten Verkehrsklima (immer gemäss der genannten Umfrage), gefolgt von Neuseland, USA und Grossbritannien. Am entspanntesten empfanden hingegen die Australier das Verkehrsgeschehen in ihrem Land, gefolgt von Kanada, Frankreich und den Niederlanden.

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Auf die Frage nach den schlimmsten Erfahrungen mit aggressivem Fahren im Ausland nannten die Kunden von DiscoverCars.com Italien, Grossbritannien und die USA. 23 % der Befragten bezeichneten Italien als das Land mit den aggressivsten Autofahrern und nannten Rom und Neapel als Städte mit hoher Aggression im Strassenverkehr, insbesondere wurde erwähnt das hektische Tempo und häufiges Hupen. Explizit erwähnten die Teilnehmer der Umfrage auch London und New York als Städte mit stressigem Verkehrsgeschehen.

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Da könnte man nun hinein interpretieren, dass die aggressivsten Autofahrer der Welt Italiener aus Rom oder Neapel sind, die einen BMW fahren. Mögen die Fahrer, auf welche diese Kombination zutrifft, gelassen auf diese Pauschalisierung reagieren.