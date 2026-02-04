12h Bathurst versprechen mit 35 GT-Boliden viel Spannung und Action!

35 hochkarätige GT-Fahrzeuge werden in diesem Jahr in den Kategorien Pro, Pro-Am, Silver, Bronze, GT4 und Invitational um den Sieg kämpfen.

Das Fahrerfeld umfasst 115 Fahrer aus 22 Nationen, darunter neun ehemalige Sieger mit insgesamt 15 Siegen bei den Bathurst 12 Hour, darunter die Champions von 2025, Augusto Farfus und Kelvin van der Linde, sowie mindestens ein Sieger aus jedem der letzten sechs Rennen.

12 Marken – davon 10 in der GT3-Klasse – sind vertreten, wobei Ford und Chevrolet in diesem Jahr ihr Debüt in der Gesamtwertung geben und McLaren zum ersten Mal seit 2020 wieder in die GT3-Klasse zurückkehrt.

Zu den ehemaligen Allan Simonsen Pole Award-Gewinnern, die dieses Jahr zurückkehren, gehören Chaz Mostert, Raffaele Marciello, Matt Campbell, Lucas Auer und Maro Engel.

MotoGP-Legende Valentino Rossi kehrt zurück, um zum dritten Mal den Mount Panorama Circuit zu bezwingen, nachdem er im letzten Jahr den zweiten Platz belegt hatte, während die Familie Quinn Bathurst-Geschichte schreiben wird, da Großvater Tony, die Söhne Kent und Klark sowie Enkel Ryder gemeinsam in einem Audi R8 antreten werden.

Das Feld umfasst mehr als ein Viertel der aktuellen Repco Supercars Championship-Teilnehmer, darunter den aktuellen Champion Chaz Mostert und 7 der 10 Fahrer, die letztes Jahr an der ersten Repco Supercars Championship Finals Series teilgenommen haben: Mostert wird von Will Brown, Broc Feeney, Kai Allen, Cameron Waters, Ryan Wood und Thomas Randle begleitet.

Auch die Besten der Besten des globalen GT-Rennsports kehren nach Down Under zurück.

Vertreten sind in diesem Jahr der Champion der Intercontinental GT Challenge 2025, Kelvin van der Linde, sowie die sieben besten Fahrer der einzigen globalen GT3-Meisterschaft, deren Auftaktrennen in Bathurst stattfindet.

Jordan Pepper, Sieger der 24 Stunden von Spa Francorchamps 2025, kehrt zurück, nachdem er zuletzt 2020 als Teil des siegreichen Bentley-Teams an den Start gegangen war, während die Sieger der 24 Stunden vom Nürburgring 2025, Augusto Farfus, Raffaele Marciello und Kelvin van der Linde, als die jüngsten Gewinner des deutschen Klassikers vertreten sind.

Der zweifache 12-Stunden-Champion und GTP-Champion der IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025, Matt Campbell, ist zurück und strebt seinen dritten Sieg an, während seine Kollegen Alex Sims (GTD Pro) und Philip Ellis (GTD), ebenfalls Titelgewinner der IMSA 2025, die Flagge für die US-amerikanische Sportwagenserie hochhalten.

Der lokale Champion Brad Schumacher wird ebenfalls den Gesamtsieg in Bathurst anstreben, um seinen GT World Challenge Australia-Titel, den er sich letztes Jahr auf dramatische Weise gesichert hat, zu verteidigen.

