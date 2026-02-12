50 Jahre Art Cars: BMW zelebriert Jubiläum mit Hommage bei 12h Bathurst

Das Team WRT kehrt an diesem Wochenende zum Mount Panorama Circuit zurück, um seinen spektakulären Doppelsieg beim 12-Stunden-Rennen in Bathurst 2025 zu verteidigen, während BMW M Motorsport erneut Weltklasse-Langstreckenrennen und eines der ikonischsten Vermächtnisse der Automobilkultur zusammenbringt: die Tradition der BMW Art Cars.

Nach der Bestätigung der Fahreraufstellung des Teams WRT für das Rennen 2026 hat BMW M Motorsport heute eine beeindruckende künstlerische Hommage vorgestellt, die fünf Jahrzehnte BMW Art Car-Geschichte im GT-Rennsport feiert. Einer der beiden vom Team WRT eingesetzten BMW M4 GT3 wird eine Sonderlackierung tragen, die vom BMW Art Car #8 inspiriert ist, das vom renommierten australischen Künstler Ken Done entworfen wurde.

Eine Replik der Ken Done Art Car-Lackierung wird auf dem BMW M4 GT3 mit der Startnummer 32 angebracht, der von Jordan Pepper, Kelvin van der Linde und Charles Weerts gesteuert wird. Dies ist Teil der weltweiten Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der BMW Art Car Collections, einer der ikonischsten und nachhaltigsten Kooperationen zwischen Kunst und Motorsport. Seit ihrer Gründung im Jahr 1975 wurden BMW Art Cars von einigen der renommiertesten Künstler der Welt gestaltet, von denen die meisten Rennwagen in bewegliche Kunstwerke verwandelten.

Ken Done kommentierte dies wie folgt: «Ich freue mich sehr auf das Rennwochenende, um das von mir gemalte BMW Art Car auf der Rennstrecke zu sehen. Ich habe mich von der Brillanz und Bewegung von Papageien und Papageienfischen inspirieren lassen und wollte den Eindruck von Geschwindigkeit vermitteln. Dafür gibt es keinen besseren Ort als eine Rennstrecke wie den Mount Panorama Circuit. Es ist wunderbar zu sehen, wie Farbe, Energie und Leistung durch BMW M Motorsport wieder zusammenkommen.»

Ken Dones ursprüngliches BMW Art Car wurde 1989 lackiert, wobei seine Leinwand derselbe BMW M3 Gruppe A-Rennwagen war, mit dem die australische Rennlegende Jim Richards 1987 den Titel in der Australian Touring Car Championship (ATCC) gewann. Es ist daher eine besonders passende Inspirationsquelle für die Rückkehr von BMW zum Mount Panorama Circuit mit einem modernen GT3-Rennwagen.

Ein weiterer Meilenstein für die Marke BMW M ist das Jahr 2026, in dem sich die Markteinführung des BMW M3 im Jahr 1986 zum 40. Mal jährt. In sechs Generationen hat sich der BMW M3 als eines der erfolgreichsten und bekanntesten Hochleistungsmodelle in der Automobilgeschichte etabliert, sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke.

Das spezielle Art Car-Tribut wird sein Wettbewerbsdebüt bei den Meguiar's Bathurst 12 Hour geben, dem internationalen 12-Stunden-Langstreckenrennen, das am Wochenende vom 13. bis 15. Februar 2026 auf dem legendären Mount Panorama Circuit in Bathurst, New South Wales, Australien, stattfindet.

Durch die Kombination des Erbes der BMW Art Car Collection, des Jubiläums des BMW M3 und eines der anspruchsvollsten Langstreckenrennen der Welt feiert BMW M Motorsport weiterhin seine einzigartige Position an der Schnittstelle von Kunst, Leistung und Rennsporttradition.

