BMW Art Car mit Tagesbestzeit am ersten Trainingstag der 12h Bathurst

Training 1:

BMW-Werksfahrer Charles Weerts fuhr im ersten Training der 12h Bathurst die schnellste Runde. Im WRT BMW M4 GT3 umrundete der Belgier den Mount Panorama Circuit in 2:03,865 Minuten. Damit war Weerts im BMW Art Car der einzige Fahrer, der die Schallmauer von 2:04 Minuten durchbrach.

Supercars-Star Cameron Waters belegte im Scott Taylor Motorsport Mercedes-AMG GT3 den zweiten Rang. Waters, der normalerweise mit einem Ford Mustang in der australischen Kultserie fährt, hatte 0,287 Sekunden Rückstand auf Weerts.

Der ehemalige Formel 3-Pilot Alex Peroni komplettierte im BRM Audi R8 LMS GT3 die Top 3-Positionen.

Ergebnis (Top 10):

Jordan Pepper/Kelvin van der Linde/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3 Cameron Waters/Chaz Mostert/Thomas Randle - Scott Taylor Motorsport - Mercedes-AMG GT3 Mark Rosser/Alex Peroni/Steve Brooks/James Golding - Team BRM - Audi R8 LMS GT3 Matt Campbell/Alessio Picariello/Bastian Buus - Absolute Racing - Porsche 911 GT3 R Brenton Grove/Kai Allen/Will Davison - Grove Racing - Mercedes-AMG GT3 Lee Holdsworth/Dean Fiore/Marc Cini - Hallmarc/Team MPC - Audi R8 LMS GT3 Brad Schumacher/Christopher Haase/Will Brown - Jamec Racing/Team MPC - Audi R8 LMS GT3 Kenny Habul/Luca Stolz/Jules Gounon - 75 Express - Mercedes-AMG GT3 Ricardo Feller/Laurin Heinrich/Klaus Bachler - Earl Bamber Motorsport - Porsche 911 GT3 R Marco Mapelli/Tony D´Alberto/Grant Denyer/Adrian Deitz - Wall Racing - Lamborghini Huracán GT3

Training 2:

Das zweite Training war für Bronze-Piloten und Silber-Fahrer, die zum ersten Mal an den 12h Bathurst teilnehmen, reserviert. Brett Hobson fuhr dabei im GWR Australia/RAM Motorsport Mercedes-AMG GT3 mit 2:05,317 Minuten die schnellste Runde.

Rang zwei belegte der 2024er ADAC GT Masters-Vizemeister Maxime Oosten im Team KRC BMW M4 GT3 mit 0,022 Sekunden Rückstand.

Brad Schumacher komplettierte im Jamec Racing/Team MPC Audi die Top 3-Positionen.

Ergebnis (Top 5):

Brett Hobson/Garth Walden - RAM Motorsport/GWR Australia - Mercedes-AMG GT3 Maxime Oosten/Cunfan Ruan - Team KRC - BMW M4 GT3 Brad Schumacher - Jamec Racing/Team MPC - Audi R8 LMS GT3 Eduardo Barrichello/Ian James - Heart of Racing by SPS - Mercedes-AMG GT3 Kenny Habul - 75 Express - Mercedes-AMG GT3

Training 3:

Am dritten Training waren erneut alle Fahrer teilnahmeberechtigt. Supercars-Star Will Brown fuhr im Jamec Racing/Team MPC Audi R8 LMS GT3 die schnellste Runde in der 40-minütigen Sitzung. Brown umrundete den Kurs in 2:03,899 Minuten.

Auf den zweiten Rang fuhr 24h Daytona-Sieger Laurin Heinrich im Earl Bamber Motorsport Porsche 911 GT3 R. Der Deutsche hatte einen Rückstand von 0,250 Sekunden auf Brown.

Der GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 von Maro Engel, Mikael Grenier und Maxime Martin komplettierte die Top 3-Positionen.

Ergebnis (Top 10):

Brad Schumacher/Christopher Haase/Will Brown - Jamec Racing/Team MPC - Audi R8 LMS GT3 Ricardo Feller/Laurin Heinrich/Klaus Bachler - Earl Bamber Motorsport - Porsche 911 GT3 R Maro Engel/Mikael Grenier/Maxime Martin - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3 Augusto Farfus/Raffaele Marciello/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3 Cameron Waters/Chaz Mostert/Thomas Randle - Scott Taylor Motorsport - Mercedes-AMG GT3 Kenny Habul/Luca Stolz/Jules Gounon - 75 Express - Mercedes-AMG GT3 Max Hesse/Maxime Oosten/Cunfan Ruan - Team KRC - BMW M4 GT3 Jordan Pepper/Kelvin van der Linde/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3 Mark Rosser/Alex Peroni/Steve Brooks/James Golding - Team BRM - Audi R8 LMS GT3 Matt Campbell/Alessio Picariello/Bastian Buus - Absolute Racing - Porsche 911 GT3 R

Training 4:

Die vierte Trainingssitzung war erneut für Bronze-Piloten und Silber-Fahrer, die zum ersten Mal an den 12h Bathurst teilnehmen, bestimmt. Der zweifache 12h Bathurst-Sieger Kenny Habul fuhr im 75 Express Mercedes-AMG GT3 die schnellste Rundenzeit. Mit einer Rundenzeit von 2:04,906 Minuten stellte Habul einen neuen persönlichen Rundenrekord auf.

Brad Schumacher fuhr in seinem Audi mit einem Rückstand von 0,603 Sekunden auf den zweiten Rang.

Garth Walden belegte im GWR Australia/RAM Motorsport Mercedes-AMG GT3 den dritten Platz.

Im vierten Training kam es dabei zum ersten ernsteren Zwischenfall der diesjährigen 12h Bathurst. Graeme Dowsett schlug mit seinem Team NZ Aston Martin Vantage GT4 im Bereich Reid Park heftig in die Barriere ein, nachdem er eine leichte Berührung mit Alfred Renauer hatte, der ihn im Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R überholte.

Ergebnis (Top 5):