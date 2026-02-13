BMW Art Car mit Tagesbestzeit am ersten Trainingstag der 12h Bathurst

Intercontinental GT Challenge
50 Jahre Art Cars: BMW zelebriert Jubiläum mit Hommage bei 12h Bathurst
Die ersten vier Trainingssitzungen der legendären 12h Bathurst liegen hinter uns. Charles Weerts fuhr im WRT BMW M4 GT3 die schnellste Runde. Der BMW-Werksfahrer steuert das Art Car.
BMW-Werksfahrer Charles Weerts fuhr im ersten Training der 12h Bathurst die schnellste Runde. Im WRT BMW M4 GT3 umrundete der Belgier den Mount Panorama Circuit in 2:03,865 Minuten. Damit war Weerts im
Supercars-Star Cameron Waters belegte im Scott Taylor Motorsport Mercedes-AMG GT3 den zweiten Rang. Waters, der normalerweise mit einem Ford Mustang in der australischen Kultserie fährt, hatte 0,287 Sekunden Rückstand auf Weerts.
Der ehemalige Formel 3-Pilot Alex Peroni komplettierte im BRM Audi R8 LMS GT3 die Top 3-Positionen.
Jordan Pepper/Kelvin van der Linde/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3
Cameron Waters/Chaz Mostert/Thomas Randle - Scott Taylor Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Mark Rosser/Alex Peroni/Steve Brooks/James Golding - Team BRM - Audi R8 LMS GT3
Matt Campbell/Alessio Picariello/Bastian Buus - Absolute Racing - Porsche 911 GT3 R
Brenton Grove/Kai Allen/Will Davison - Grove Racing - Mercedes-AMG GT3
Lee Holdsworth/Dean Fiore/Marc Cini - Hallmarc/Team MPC - Audi R8 LMS GT3
Brad Schumacher/Christopher Haase/Will Brown - Jamec Racing/Team MPC - Audi R8 LMS GT3
Kenny Habul/Luca Stolz/Jules Gounon - 75 Express - Mercedes-AMG GT3
Ricardo Feller/Laurin Heinrich/Klaus Bachler - Earl Bamber Motorsport - Porsche 911 GT3 R
Marco Mapelli/Tony D´Alberto/Grant Denyer/Adrian Deitz - Wall Racing - Lamborghini Huracán GT3
Das zweite Training war für Bronze-Piloten und Silber-Fahrer, die zum ersten Mal an den 12h Bathurst teilnehmen, reserviert. Brett Hobson fuhr dabei im GWR Australia/RAM Motorsport Mercedes-AMG GT3 mit 2:05,317 Minuten die schnellste Runde.
Rang zwei belegte der 2024er ADAC GT Masters-Vizemeister Maxime Oosten im Team KRC BMW M4 GT3 mit 0,022 Sekunden Rückstand.
Brad Schumacher komplettierte im Jamec Racing/Team MPC Audi die Top 3-Positionen.
Brett Hobson/Garth Walden - RAM Motorsport/GWR Australia - Mercedes-AMG GT3
Maxime Oosten/Cunfan Ruan - Team KRC - BMW M4 GT3
Brad Schumacher - Jamec Racing/Team MPC - Audi R8 LMS GT3
Eduardo Barrichello/Ian James - Heart of Racing by SPS - Mercedes-AMG GT3
Kenny Habul - 75 Express - Mercedes-AMG GT3
Am dritten Training waren erneut alle Fahrer teilnahmeberechtigt. Supercars-Star Will Brown fuhr im Jamec Racing/Team MPC Audi R8 LMS GT3 die schnellste Runde in der 40-minütigen Sitzung. Brown umrundete den Kurs in 2:03,899 Minuten.
Auf den zweiten Rang fuhr 24h Daytona-Sieger Laurin Heinrich im Earl Bamber Motorsport Porsche 911 GT3 R. Der Deutsche hatte einen Rückstand von 0,250 Sekunden auf Brown.
Der GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 von Maro Engel, Mikael Grenier und Maxime Martin komplettierte die Top 3-Positionen.
Brad Schumacher/Christopher Haase/Will Brown - Jamec Racing/Team MPC - Audi R8 LMS GT3
Ricardo Feller/Laurin Heinrich/Klaus Bachler - Earl Bamber Motorsport - Porsche 911 GT3 R
Maro Engel/Mikael Grenier/Maxime Martin - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3
Augusto Farfus/Raffaele Marciello/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3
Cameron Waters/Chaz Mostert/Thomas Randle - Scott Taylor Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Kenny Habul/Luca Stolz/Jules Gounon - 75 Express - Mercedes-AMG GT3
Max Hesse/Maxime Oosten/Cunfan Ruan - Team KRC - BMW M4 GT3
Jordan Pepper/Kelvin van der Linde/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3
Mark Rosser/Alex Peroni/Steve Brooks/James Golding - Team BRM - Audi R8 LMS GT3
Matt Campbell/Alessio Picariello/Bastian Buus - Absolute Racing - Porsche 911 GT3 R
Die vierte Trainingssitzung war erneut für Bronze-Piloten und Silber-Fahrer, die zum ersten Mal an den 12h Bathurst teilnehmen, bestimmt. Der zweifache 12h Bathurst-Sieger Kenny Habul fuhr im 75 Express Mercedes-AMG GT3 die schnellste Rundenzeit. Mit einer Rundenzeit von 2:04,906 Minuten stellte Habul einen neuen persönlichen Rundenrekord auf.
Brad Schumacher fuhr in seinem Audi mit einem Rückstand von 0,603 Sekunden auf den zweiten Rang.
Garth Walden belegte im GWR Australia/RAM Motorsport Mercedes-AMG GT3 den dritten Platz.
Im vierten Training kam es dabei zum ersten ernsteren Zwischenfall der diesjährigen 12h Bathurst. Graeme Dowsett schlug mit seinem Team NZ Aston Martin Vantage GT4 im Bereich Reid Park heftig in die Barriere ein, nachdem er eine leichte Berührung mit Alfred Renauer hatte, der ihn im Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R überholte.
Kenny Habul - 75 Express - Mercedes-AMG GT3
Brad Schumacher - Jamec Racing/Team MPC - Audi R8 LMS GT3
Brett Hobson/Garth Walden - RAM Motorsport/GWR Australia - Mercedes-AMG GT3
Maxime Oosten/Cunfan Ruan - Team KRC - BMW M4 GT3
Johannes Zelger - Tsunami RT - Porsche 911 GT3 R
