Cameron Waters sichert Mercedes-AMG 12h Bathurst-Pole-Position

Mercedes-AMG steht zum sechsten Mal auf der Pole-Position für die 12h Bathurst. Cameron Waters fuhr im Scott Taylor Motorsport Mercedes-AMG GT3 auf die Pole-Position. Waters teilt sich das Fahrzeug mit seinen beiden Supercars-Kollegen Chaz Mostert und Thomas Randle. Waters gewinnt damit die die Allan Simonsen Trophy, welche nach dem 2013 in Le Mans verunglückten Dänen benannt ist, der sehr aktiv im australischen Motorsport war. Mit einer Rundenzeit von 2:01.079 Minuten fuhr Waters die zweitschnellste Rundenzeit in der langen Geschichte des Mount Panorama Circuit.