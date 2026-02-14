Intercontinental GT Challenge
Cameron Waters sichert Mercedes-AMG 12h Bathurst-Pole-Position
Supercars-Star Cameron Waters fuhr im Scott Taylor Motorsport Mercedes-AMG GT3 auf die Pole-Position der 12h Bathurst. Waters schaffte dies in der zweitschnellsten Runde in der Geschichte der Strecke.
Mercedes-AMG steht zum sechsten Mal auf der Pole-Position für die 12h Bathurst. Cameron Waters fuhr im Scott Taylor Motorsport Mercedes-AMG GT3 auf die Pole-Position. Waters teilt sich das Fahrzeug mit seinen beiden Supercars-Kollegen Chaz Mostert und Thomas Randle. Waters gewinnt damit die die Allan Simonsen Trophy, welche nach dem 2013 in Le Mans verunglückten Dänen benannt ist, der sehr aktiv im australischen Motorsport war. Mit einer Rundenzeit von 2:01.079 Minuten fuhr Waters die zweitschnellste Rundenzeit in der langen Geschichte des Mount Panorama Circuit.
Rang zwei sichert sich Lucas Auer im Craft Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3. Der Österreicher hatte 0,177 Sekunden Rückstand auf den australischen Mercedes-AMG-Piloten.
Luca Stolz komplettiert im 75 Express Mercedes-AMG GT3 die Top 3-Startpositionen.
Ergebnis (Top 10):
Cameron Waters/Chaz Mostert/Thomas Randle – Scott Taylor Motorsport – Mercedes-AMG GT3
Maximilian Götz/Ralf Aron/Lucas Auer - Mercedes-AMG Team Craft Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3
Kenny Habul/Luca Stolz/Jules Gounon – 75 Express – Mercedes-AMG GT3
Matt Campbell/Alessio Picariello/Bastian Buus – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
Brad Schumacher/Christopher Haase/Will Brown – Jamec Racing/Team MPC – Audi R8 LMS GT3
Marco Mapelli/Tony D´Alberto/Grant Denyer/Adrian Deitz – Wall Racing – Lamborghini Huracán GT3
Augusto Farfus/Raffaele Marciello/Valentino Rossi – WRT – BMW M4 GT3
Brendon Leitch/Sergio Pires/Marcel Zalloua/Scott Andrews - Geyer Valmont Racing/Tigani Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Dennis Olsen/Christopher Mies/Broc Feeney - HRT Ford Racing - Ford Mustang GT3
Jayden Ojeda/Fabian Schiller/Philip Ellis - Mercedes-AMG Team Tigani Motorsport - Mercedes-AMG GT3
