Corvette mit starker Fahrerbesetzung bei den 12h Bathurst

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
Werbung
Das Johor Motorsports Racing Team (JMR) hat eine siebenköpfige Mannschaft aus Weltklasse-Fahrern bekanntgegeben, die nächsten Monat bei den Meguiar's Bathurst 12h antreten wird. Es wird auch der erste Auftritt von Corvette bei diesem legendären Event sein, was eine spannende neue Ära für die GT3-Kampagne der Marke einläutet.
Werbung
Werbung
Neben Prinz Jefri Ibrahim und Prinz Abu Bakar Ibrahim wird ein neues Pro-Team mit den Corvette Racing-Werksfahrern Alexander Sims, Nick Catsburg und Earl Bamber an den Start gehen. Die regulären Pro-Fahrer von JMR, Ben Green und Jordan Love, werden sich HH Prinz Jefri Ibrahim und HH Prinz Abu Bakar Ibrahim anschließen, um mit dem Auto mit der Startnummer 99 in der Pro-Am-Klasse um den Sieg zu kämpfen.
Bathurst war bisher ein glücklicher Jagdgrund für HH Prinz Jefri Ibrahim, denn der Teambesitzer und -chef sicherte sich dort zwischen 2022 und 2024 drei Podiumsplätze in der Pro-Am-Klasse.
Werbung
Werbung
Für das Rennen 2026 werden beide Teams von JMR den Chevrolet Corvette Z06 GT3.R fahren, mit dem sie bereits Rennen gewonnen und Podiumsplätze in der GT World Challenge Asia-Meisterschaft 2025 und bei den Suzuka 1000km errungen haben.
Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
Das 12-Stunden-Rennen von Bathurst ist erst das zweite Mal, dass JMR ein reines Pro-Team ins Rennen schickt. Bei seinem Debüt bei den Suzuka 1000km im September erzielte das Pro-Team einen unvergesslichen Podiumsplatz in der Gesamtwertung.
In Bathurst wird auch der erfolgreiche neuseeländische Pilot Earl Bamber zum ersten Mal für JMR an den Start gehen. Der 35-jährige Corvette-Racing-Werksfahrer ist zweifacher Sieger der 24 Stunden von Le Mans 2015 und 2017 und sicherte sich 2023 den Sieg bei den 24 Stunden vom Nürburgring. Der Niederländer Nick Catsburg war zusammen mit Bamber im Siegerteam am Nürburgring und krönte seinen ersten Auftritt bei JMR mit einem Podiumsplatz in Suzuka an der Seite von Scott McLaughlin und Alexander Sims.
Werbung
Werbung
Sims war 2025 Stammfahrer für JMR, als das Team an der GT World Challenge Asia teilnahm, aber Bathurst wird für den Engländer eine ganz neue Herausforderung darstellen. Trotz seiner umfangreichen Rennerfahrung als Corvette Racing-Fahrer auf der ganzen Welt wird Sims zum ersten Mal den heiligen Asphalt von Bathurst betreten. Das Gleiche gilt auch für Ben Green: Der britische Profi-Fahrer ist seit dem Umstieg des Teams auf den Chevrolet Corvette Z06 GT3.R im letzten Jahr eine feste Größe bei JMR, aber das bevorstehende 12-Stunden-Rennen von Bathurst wird seine erste Erfahrung auf dem Mount Panorama Circuit sein. Die beiden englischen Fahrer können auf die Erfahrung des australischen Profifahrers Jordan Love zurückgreifen, der über umfassende Ortskenntnisse verfügt. Love spielte eine entscheidende Rolle beim vierten Platz seines Teams beim 12-Stunden-Rennen von Bathurst 2023.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach