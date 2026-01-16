Ford-Stars in Bathurst: Ford Racing bestätigt 12h Bathurst-Aufgebot

Das Haupt Racing Team wird bei seinem Debüt bei den 12h Bathurst mit einem starkem Aufgebot an den Start gehen. Der Rennstall aus Drees wird beim Langstreckenklassiker, welcher der Saisonauftakt der inoffiziellen GT3-Weltmeisterschaft Intercontinental GT Challenge ist, mit einem Ford Mustang GT3 an den Start gehen und somit für das Bathurst-Debüt des Mustang sorgen. Im Rahmen der globalen Ford Racing-Präsentation wurde das Fahrertrio des Fahrzeugs bestätigt.

Mit Christopher Mies und Dennis Olsen werden dabei zwei Ford-Werksfahrer am Steuer des Mustang GT3 Platz nehmen. Supercars-Ass Broc Feeney, der dabei für das Erfolgsteam Triple Eight startet und im Saisonfinale 2025 Ende November den Titel hauchdünn verpasste, komplettiert das Aufgebot.

Damit wird am Steuer des HRT Ford Racing-Boliden viel Bathurst-Erfahrung an den Start gehen. Christopher Mies und Dennis Olsen konnten das Rennen in der Vergangenheit für sich entscheiden. Zudem konnte Feeney in der Supercars-Meisterschaft viel Erfahrung auf dem Mount Panorama Circuit sammeln. Zwar gewann der 23-Jährige noch kein Bathurst 1000, siegte aber 2024 beim Saisonauftakt, als die Supercars ein zusätzliches Sprint-Wochenende auf dem Kurs in den Blue Mountains absolvierte. Zudem nahm Feeney schon mehrfach an den 12h Bathurst teil.

Die diesjährige Ausgabe der 12h Bathurst findet am 15. Februar statt.

