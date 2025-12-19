Rund um Valentino Rossi – BMW mit starkem Bathurst-Aufgebot

Das Team WRT und BMW M Motorsport kehren 2026 gemeinsam zum Mount Panorama Circuit zurück. Beim Bathurst 12 Hour, dem Saisonauftakt der Intercontinental GT Challenge, steht nach dem Doppelsieg im Vorjahr alles im Zeichen der Mission Titelverteidigung. In den beiden BMW M4 GT3 EVO des belgischen Teams kommen sechs BMW M Werksfahrer zum Einsatz, darunter die beiden Vorjahressieger Augusto Farfus und Kelvin van der Linde sowie Neuzugang Jordan Pepper. Auch Valentino Rossi lässt es sich erneut nicht nehmen, beim Langstreckenklassiker in Australien dabei zu sein. Das chinesische Team KRC setzt einen weiteren BMW M4 GT3 EVO ein. Im Cockpit feiert BMW M Werksfahrer Max Hesse seine Bathurst-Premiere.

2025 war das Bathurst 12 Hour der perfekte Auftakt in eine großartige IGTC-Saison. BMW M Motorsport feierte in Australien einen Doppelsieg und gewann danach drei der weiteren vier IGTC-Events. Der Herstellertitel sowie der Fahrertitel für Kelvin van der Linde waren der verdiente Lohn. 2026 folgt der nächste Anlauf. BMW M Motorsport und startet in Bathurst mit zwei BMW M4 GT3 EVO des Teams WRT in der Top-Kategorie sowie mit einem Auto des Teams KRC in der Bronze-Klasse.

Im Fahrzeug mit der Nummer 32 des Teams WRT tritt Vorjahressieger und IGTC-Fahrerchampion Kelvin van der Linde mit seinem südafrikanischen Landsmann Jordan Pepper und dem IGTC-Fahrerchampion von 2024, Charles Weerts, an. Für Pepper wird es der erste Werkseinsatz für BMW M Motorsport sein. In der Nummer 46 kehrt Valentino Rossi nach Bathurst zurück. An seiner Seite gehen Vorjahressieger Augusto Farfus und Raffaele Marciello ins Rennen. In der Bronze-Klasse startet das chinesische Team KRC mit BMW M Werksfahrer Max Hesse, Maxime Oosten und Ruan Cunfan.

Stimmen der Fahrer

Kelvin van der Linde (#32 BMW M4 GT3 EVO, Team WRT): «Wir haben ein Traum-Line-up mit Jordan und Charles in einem Dreamteam wie WRT. Mit Charles habe ich in der vergangenen Saison viele großartige Erfolge gefeiert, und Jordan kenne ich schon seit meiner Jugend sehr gut. Die Titelverteidigung wird eine große Herausforderung, aber ich werde alles dafür geben, bei einem der speziellsten Rennen des Jahres noch einmal ganz oben zu stehen und dadurch Jordan das gleiche zu ermöglichen, was mir vor einem Jahr gelungen ist: den Bathurst-Sieg bei der Premiere mit BMW M Motorsport. 2025 gemeinsam mit meinem Bruder Sheldon und Augusto zu gewinnen, war einer der stolzesten Momente meiner Karriere.»

Jordan Pepper (#32 BMW M4 GT3 EVO, Team WRT): «Ich freue mich riesig und bin stolz, mit BMW M Motorsport und dem Team WRT nach Bathurst zu kommen. Was für ein Ort für meinen ersten Werkseinsatz! Meine Erinnerungen an das Rennen sind ganz speziell. 2020 habe ich dort gewonnen, und ich genieße die Strecke, den Ort und die Atmosphäre sehr. Natürlich haben wir auch Druck, denn immerhin kommen wir als Titelverteidiger dorthin, aber mit Kelvin und Charles habe ich zwei großartige Teamkollegen. Wir verstehen und auf professioneller und persönlicher Ebene sehr gut. Mit Kelvin zusammen zu fahren, ist etwas ganz Besonderes für mich. Wir kennen uns schon so lange und ergänzen uns sehr gut.»

Augusto Farfus (#46 BMW M4 GT3 EVO, Team WRT): «Bathurst ist eines der coolsten und herausfordendsten Rennen des Jahres. Ich freue mich riesig, nach meinem Sieg im Vorjahr dorthin zurückzukehren. Damals bin ich noch gegen Valentino und Raffaele im Schwesterauto gefahren. Nun werde ich alles dafür tun, gemeinsam mit den beiden erneut ganz oben auf dem Podium zu stehen.»

Valentino Rossi (#46 BMW M4 GT3 EVO, Team WRT): «Ich freue mich unglaublich darauf, nach Bathurst zurückzukehren. Das ist eines der besten Rennen der Saison. Die Strecke ist fantastisch. Als ich angefangen habe, Autorennen zu fahren, stand Bathurst ganz oben auf meiner Wunschliste. Nun war ich schon drei Mal hier und genieße es jedes Mal aufs Neue. Im vergangenen Jahr lief das Rennen großartig, und wir sind Zweite geworden. Das Podium ist auch diesmal wieder das Ziel. Mit Raffaele und Augusto habe ich zwei herausragende Teamkollegen, von denen ich sehr viel lernen kann und mit denen ich sicher viel Spaß haben werde.»

Max Hesse (#89 BMW M4 GT3 EVO, Team KRC): «Ich freue mich riesig auf mein Debüt in Bathurst. Ich habe von der Strecke und dem Event bisher nur Gutes gehört und kann es kaum erwarten, dort meine ersten Runden zu drehen. Vorher werde ich sicher viel Zeit im Simulator verbringen, um die ‚Mini-Nordschleife‘ so gut wie möglich kennenzulernen. Nach Daytona mit noch einem zweiten Highlight-Rennen in die Saison 2026 zu starten, ist absolut großartig. Ich freue mich auf das Team KRC, in dem ich auch einige bekannte Gesichter sehen werde, und denke, das wir in unserer Klasse eine gute Rolle spielen können.»

