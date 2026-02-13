Weiter zum Inhalt
Schwerer Unfall: Team NZ muss Aston Martin GT4 zurückziehen

Das Teilnehmerfeld der 12h Bathurst verringert sich um ein Fahrzeug: Das Team NZ musste ihren Aston Martin Vantage GT4 zurückziehen. Schwerer Unfall im vierten Training am Freitagnachmittag.

Jonas Plümer

Von

Intercontinental GT Challenge

Der Team NZ Aston Martin Vantage GT4 wurde zurückgezogen
Der Team NZ Aston Martin Vantage GT4 wurde zurückgezogen
Foto: Gruppe C Photography
Der Team NZ Aston Martin Vantage GT4 wurde zurückgezogen
© Gruppe C Photography

Die 12h Bathurst finden ohne den Team NZ Aston Martin Vantage GT4 statt. Das Fahrzeug von Graeme Dowsett, Romain Leroux und Chris Van Der Drift kann nach dem heftigen Unfall von Dowsett im vierten Training nicht an dem australischen Langstreckenklassiker teilnehmen.

Graeme Dowsett schlug im Team NZ Aston Martin Vantage GT4 in Reid Park gegen die Mauer, nachdem es mit Alfred Renauer im Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R kollidiert war. Renauer überholte den langsameren GT4-Boliden, doch Dowsett übersah den Porsche, obwohl er bereits am Aston Martin vorbeigezogen war, traf Renauer und verlor daraufhin die Kontrolle über seinen GT4 Aston Martin und schlug heftig rückwärts in die massive Betonbarriere ein.

Der Aston Martin wurde dabei so stark beschädigt, dass er vor Ort am Mount Panorama Circuit nicht repariert werden kann. Stattdessen versuchte das Team einen anderen GT4-Boliden zu organisieren, um dennoch am 12-Stunden-Rennen teilnehmen zu können, doch dies war ebenfalls nicht erfolgreich.

Somit werden nur noch 34 Fahrzeuge an den diesjährigen 12h Bathurst teilnehmen können - die GT4-Klasse reduziert sich darauf auf ein Fahrzeug.

