Spannung garantiert: 36 Fahrzeuge für 12h Bathurst genannt

36 Fahrzeuge von zwölf Marken wurden zum jetzigen Zeitpunkt für die 12h Bathurst genannt - so viele wie seit 2020 nicht mehr. Dabei wird der Ford Mustang GT3 und die Corvette Z06 GT3.R ihr Debüt in Australien feiern. Die 2026er Ausgabe findet vom 12. bis zum 15. Februar statt.
Zwei Aston Martin wurden für das Rennen bislang genannt. Während Volante Rosso Motorsport einen GT3 Vantage einsetzen wird, geht das Team NZ mit einem GT4 Aston Martin an den Start. Wie gewohnt in Australien absolviert das Team MPC einen großen Audi-Auftritt. Das Melbourne Performance Center wird gleich vier Audi R8 LMS GT3 an den Start bringen.
Drei BMW M4 GT3 gehen an den Start. WRT, die im Februar 2025 einen Doppelsieg feierten, wird erneut zwei Fahrzeuge einsetzen. Zudem wird erstmals das Team KRC an den Start gehen und ein Fahrzeug einsetzen.
Zwei Corvette Z06 GT3.R werden auf dem legendären Mount Panorama Circuit antreten. Eingesetzt werden die Fahrzeuge von Johor Motorsports Racing JMR.
Die Ferrari-Fahnen wird Arise GT hochhalten. Der australische Rennstall wird zwei 296 GT3 an den Start bringen.
Auch der Ford Mustang GT3 wird seine Australien-Premiere feiern. HRT Ford Racing setzt ein Fahrzeug ein. 111 Racing wird erneut mit dem IRC GT, einer australischen Konstruktion, in der Einladungsklasse starten.
Ebenfalls in der Einladungsklasse startet KTM. KTM Vantage Racing wird, wie in den vergangenen Jahren, mit einem KTM X-BOW GT2 antreten. Wie seit vielen Jahren gewohnt, wird Wall Racing die Lamborghini-Ehren vertreten und mit einem Huracán GT3 an den Start gehen. Drei McLaren wurden für das zwölfstündige Rennen genannt. Optimum Motorsport und Volante Rosso Motorsport - die auch einen Aston Martin einsetzen - vertrauen dabei auf den 720S GT3. Method Motorsport, der Rennstall von Supercars-Meister Chaz Mostert, setzt einen McLaren Artura GT4 ein. Mit elf Fahrzeugen ist Mercedes-AMG die, mit Abstand, am meisten vertretene Marke am Mount Panorama Circuit. Tigani Motorsport wird dabei drei Mercedes-AMG GT3 einsetzen, während Cradt Bamboo Racing zwei Fahrzeuge einsetzt. 75 Express, Grove Racing, Heart of Racing by SPS, GruppeM Racing, RAM Motorsport/GWR Australia und Scott Taylor Motorsport runden das AMG-Aufgebot ab.
Fünf Porsche 911 GT3 R gehen zudem an den Start. Absolute Racing, Earl Bamber Motorsport, Herberth Motorsport, High Class Racing und Tsunami RT haben je ein Fahrzeug genannt. Die Organisation bestätigte, dass zu dem Feld noch weitere Fahrzeuge hinzustoßen können.
