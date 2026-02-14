Technischer Verstoß: Earl Bamber Motorsport Porsche disqualifiziert

Laurin Heinrich, Klaus Bachler und Ricardo Feller müssen die 12h Bathurst vom Ende des Feldes aufnehmen. Der Earl Bamber Motorsport Porsche 911 GT3 R, auf dem die drei Porsche-Fahrer antreten werden, wurde vom Qualifying des Saisonauftakts der Intercontinental GT Challenge ausgeschlossen. Das Fahrzeug entsprach nicht den technischen Regularien.

Heinrich, Bachler und Feller schlossen das Qualifying ursprünglich auf dem 15. Platz ab.

Der Heckflügel des Fahrzeugs mit der Startnummer 61 lag außerhalb des in der BoP festgelegten Bereichs. Der technische Direktor der Veranstaltung stellte fest, dass die Höhe des Heckflügels außerhalb der Toleranz von fünf Millimetern lag. Es wurden mehrere Messungen des Heckflügels vorgenommen, aber das Ergebnis blieb dasselbe: Der Heckflügel entsprach nicht den Vorschriften.

In der Balance of Performance ist die Höhe des Heckflügels mit -10mm vorgeschrieben, doch die technischen Kommissare haben eine Flügelhöhe von -17mm gemessen. Bei einer Wiederholung der Messung wurden -16,5mm gemessen.

Team zweifelte Messwert an

Vertreter des Teams gaben an, dass das verwendete Verfahren wahrscheinlich zu ungenauen Messungen führen würde, was angesichts der geringen Abweichung der Flügelhöhe des Porsche vom zulässigen Bereich von Bedeutung war. Die Rennkommissare luden die Vertreter des Teams ein, eigene Messungen durchzuführen. Das Team verwendete einen geraden Metallbalken, der auf dem Dach von des Fahrzeugs platziert wurde und über den Heckflügel hinausragte. Eine digitale Wasserwaage wurde auf den Balken gelegt, der Balken wurde in die Horizontale gebracht und die Höhe des Balkens über dem Flügel gemessen. Das Ergebnis war ein Wert von -20 mm. Das Team wurde aufgefordert, den Vorgang zu wiederholen, was zu einem Wert von -17 mm führte. Die Teamvertreter räumten ein, dass die Flügelhöhe nicht mit dem BoP-Dokument übereinstimmte.