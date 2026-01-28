Zuwachs: Chevrolet und Ford steigen in Intercontinental GT Challenge ein

Sechs Hersteller – so viele wie seit 2020 nicht mehr – werden in diesem Jahr um die Intercontinental GT Challenge kämpfen. Die IGTC-Neulinge Chevrolet und Ford gesellen sich zu den bisherigen Teilnehmern Ferrari, Mercedes-AMG, Porsche und dem amtierenden Meister BMW in der elften Saison der weltumspannenden GT3-Serie der SRO, die erneut fünf Veranstaltungen auf vier Kontinenten umfasst.

Das erste Rennen, die Meguiar's Bathurst 12 Hour, finden vom 13. bis 15. Februar in Australien statt, gefolgt von den beiden 24-Stunden-Rennen in Europa auf dem Nürburgring und in Spa-Francorchamps im Mai und Juni. Suzuka in Japan und Indianapolis in Amerika vervollständigen die Liste der legendären Austragungsorte für die zweite Hälfte des Jahres 2026.

Die vorläufige Teilnehmerliste für Bathurst, die kurz vor Weihnachten veröffentlicht wurde, lässt auf die spannendste IGTC-Saison seit Beginn der globalen Pandemie schließen. 24 der 32 Vertreter der GT3-Klasse stammen von einem der sechs Hersteller der Intercontinental-Serie, während die Sieger des 12-Stunden-Rennens des letzten Jahres, BMW, Team WRT, Kelvin van der Linde und Augusto Farfus, alle wieder dabei sind.

Wie immer sind alle Intercontinental-Teilnehmer – unabhängig von ihrer Klasse – weiterhin berechtigt, bei jeder Veranstaltung Punkte zu sammeln. Nur die beiden besten Platzierungen eines Herstellers können zur Herstellerwertung beitragen, während die Fahrerpunkte gemäß der endgültigen Top-10-Wertung der IGTC vergeben werden.

Der Independent Cup kehrt ebenfalls in der gleichen Form wie in den vergangenen Saisons zurück, wobei Bronze-Fahrer, die sich für den Wettbewerb anmelden, bei den fünf Veranstaltungen der IGTC einen Streichergebnis erhalten. Die Teilnehmer für dieses Jahr werden nächste Woche bekannt gegeben.