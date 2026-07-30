Intermot 2027: Motorradbranche bekennt sich zur Motorradmesse in Köln

Die Motorradbranche bekennt sich früh zur Intermot 2027: Unter den 50 Marken und Unternehmen, die ihre Teilnahme gebucht haben, sind zentrale Motorradmarken, Anbieter aus Zubehör, Ausrüstung, Reifen, Schmierstoffen, Helmen, Bekleidung und E-Mobilität.

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Besonders deutlich wird dieses Signal durch die Entschlossenheit, mit der sich der Branchenverband IVM (Industrieverband Motorrad Deutschland) zur Intermot bekennt. Die Intermot soll zentraler Treffpunkt für Industrie, Handel, Medien und die Motorrad-Community sein.

Zu den aktuell bestätigten Marken und Unternehmen der Intermot 2027 zählen unter anderem Fahrzeugmarken wie Benda, BMW, CF Moto, Ducati, Honda, Horex, Kawasaki, Royal Enfield, Voge, Yamaha und Zero. Hinzu kommen bekannte Namen aus Zubehör, Technik und Ausstattung wie Highsider, Ilmberger, Paaschburg & Wunderlich, SW-Motech und Wunderlich, Bridgestone, Liqui Moly, Maxxis, Motul, Motorex, Pirelli, Arai, Bering, Fly, Held, LS2, Nolan, RST, Segura, Shark, Stadler und Troy Lee Designs.

«Der aktuelle Anmeldestand ist mehr als eine Zahl. Er ist ein klares Bekenntnis der Branche. Wenn sich starke Marken, spezialisierte Anbieter und zahlreiche Unternehmen aus dem IVM-Umfeld so früh zur Intermot bekennen, dann zeigt das: Die Motorradwelt will wieder einen gemeinsamen Ort in Deutschland. Köln hat das Potenzial, dieser Ort zu sein. Für den Fachhandel, für die Industrie und für alle, die Motorrad leben», sagt Uwe Seitz, Hauptgeschäftsführer des IVM.

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Mit dem Termin vom 19. bis 21. Februar 2027 veranstaltet der IVM die Intermot unmittelbar vor dem Start in die Motorradsaison. Alle wichtigen Neuheiten zur Saison 2027 sind zu diesem Zeitpunkt bereits gezeigt und teilweise in den Fachmedien abgehandelt. Es werden auf der Intermot also allenfalls Deutschland-Premieren zu sehen sein, dazu vielleicht vereinzelt Premieren von Nischenprodukten. Koelnmesse und IVM wollen die Messe wieder als führende Branchenplattform in Deutschland positionieren und legen den Fokus «auf eine starke Verbindung von Business-Relevanz und Erlebnis». Es wird sich zeigen, ob es gelingt, die Intermot als Saisonstart-Messe zu etablieren. Die Nachfrage der Motorradszene nach einem solchen Saison-Startschuss ist sicher da, und die Branche scheint mitzuziehen.