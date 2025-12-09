Intermot: Mehr Aussteller, mehr Action, 80.000 Besucher

Gemäss Messeveranstalter Koelnmesse zeigten im Vergleich zum Vorjahr rund ein Drittel mehr inländische Aussteller ihre Produkte oder Dienstleistungen an der Intermot. Von den etablierten Motorradherstellern waren die vier japanischen Marken auf der Intermot präsent, ebenso BMW, Norton, Royal Enfield, und Triumph. Mit 80.000 Besuchern kamen rund 10.000 weniger als 2024.

Die Intermot will trotzdem rund 40 Millionen Motorrad-Interessierte erreicht haben – durch Kooperation mit Influencern, die auf Instagram, YouTube und Facebook live von der Messe berichteten. Auf die starke Präsenz im Internet führt die Messe eine Verjüngung des Publikums zurück: Nahezu 40 Prozent der privaten Besucher waren unter 30 Jahre alt. Wer die Messe analog erleben wollte, konnte sich unter anderem mit Stuntshows, schraubenden Azubis und Fahrsimulatoren erfreuen.

Die Intermot ist mit 80.000 Besuchern und rund 140 Ausstellern die grösste Messe Deutschlands. Mit diesen Kennzahlen ist es jedoch gar keine Frage mehr, wo die Motorrad-Leitmesse Europas stattfindet – nämlich in Mailand: Vom von 6. bis 9. November 2025 besuchten 600.000 Interessierte die EICMA, wo 730 Aussteller aus 50 Länder ihre Produkte zeigten.

Die nächste Intermot findet vom 3. bis 6. Dezember 2026 in Köln statt. Veranstalter der Intermot ist die Koelnmesse und der Industrie-Verband Motorrad Deutschland (IVM) als ideeller und fachlicher Träger.

