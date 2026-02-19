Weiter zum Inhalt
Iran: Zehn Jahre Haft für britisches Motorrad-Ehepaar
Das britische Ehepaar Lindsay und Craig Foreman wurde im Iran wegen Spionage zu jeweils zehn Jahren Haft verurteilt. Die Weltreisenden wurden bereits Anfang 2025 festgenommen.
Produkte
Lindsay und Craig Foreman: 10 Jahre Gefängnis im Iran statt WeltreiseFoto: Foreman
Lindsay und Craig Foreman: 10 Jahre Gefängnis im Iran statt Weltreise© Foreman
