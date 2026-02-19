-->Iran: Zehn Jahre Haft für britisches Motorrad-Ehepaar - Produkte - SPEEDWEEK.com Weiter zum InhaltFormel 1MotoGPSuperbike-WMMehr MotorradMehr AutomobilAbo WerbungWerbungWerbungWerbungStart/Produkte/NewsWerbungIran: Zehn Jahre Haft für britisches Motorrad-EhepaarDas britische Ehepaar Lindsay und Craig Foreman wurde im Iran wegen Spionage zu jeweils zehn Jahren Haft verurteilt. Die Weltreisenden wurden bereits Anfang 2025 festgenommen.Produkte19.02.2026 - 18:42Lindsay und Craig Foreman: 10 Jahre Gefängnis im Iran statt WeltreiseFoto: ForemanLindsay und Craig Foreman: 10 Jahre Gefängnis im Iran statt Weltreise© Foreman EmpfehlungenProdukteGeorge Barber verstorben: Mann mit der VisionProdukteYamaha Ténéré Spirit Camps: Abenteuer pur im GeländeProdukteKawasaki Roadshow 2026: Elf Modelle zum TestenWerbung Thema der WocheMotoGP-Saisonstartevent: Werbung für den Sport – am richtigen OrtAm vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.Weiterlesen Werbung Schon gesehen? NewsletterMotorsport-News direkt in Ihr PostfachVerpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-PostfachWeiterlesen ThemenProdukte Produkte NewsAlle NewsGeorge Barber verstorben: Mann mit der VisionProdukte18.02.2026 - 11:40Yamaha Ténéré Spirit Camps: Abenteuer pur im GeländeProdukte18.02.2026 - 09:53George Barber verstorben: Mann mit der VisionProdukte18.02.2026 - 11:40Yamaha Ténéré Spirit Camps: Abenteuer pur im GeländeProdukte18.02.2026 - 09:53Kawasaki Roadshow 2026: Elf Modelle zum TestenProdukte17.02.2026 - 19:52Ducati Factory Made: Edel-Customizing direkt ab WerkProdukte17.02.2026 - 14:28Mash K750: China-Sportler mit Schweizer GenenProdukte14.02.2026 - 08:24Yamaha vereinfacht Y-AMT: Günstigere Technik auch für EinsteigermodelleProdukte13.02.2026 - 14:17 Neueste ArtikelAlle ArtikelNeuMotoGP-Test in Thailand: Der Endspurt vor dem Saisonstart 2026MotoGP19.02.2026 - 18:47NeuMax Verstappen (Red Bull Racing-Ford) in Bahrain: Starke Rennsimulation, P3Formel 119.02.2026 - 18:45NeuLewis Hamilton (Ferrari): Sensationeller Start in Bahrain, dennoch SorgenFormel 119.02.2026 - 18:15NeuDanilo Petrucci vor BMW-Debüt: Die Nervosität beim Routinier ist greifbarSuperbike WM19.02.2026 - 18:08NeuMiller über Stadtkurs in Adelaide: «Wird eine großartige Erfahrung sein!»MotoGP19.02.2026 - 17:43NeuCarlos Sainz: Meine Botschaft an F1-Management und FIAFormel 119.02.2026 - 17:45NeuBahrain: Verstappen in GP-Sim besser als McLaren! Ferrari-Knall, Hülki P7Formel 119.02.2026 - 16:54Zeitplan zum Auftakt der Superbike-WM 2026: 13 Rennen auf Phillip IslandSuperbike WM19.02.2026 - 16:15Moto2-Pilot Daniel Holgado (Aspar): Wann es bei ihm «Klick» machteMoto219.02.2026 - 16:12 Speedweek.com - Der beste Motorsport im NetzDie aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.Berichte & AnalysenAlle ArtikelAlle KolumnenAlle Themen der WocheAlle ProdukteRedaktionNewsletter abonnierenUnser TeamKontaktSerienMotoGPFormel 1Superbike-WM