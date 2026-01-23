Weiter zum Inhalt
IRRC-Management bestätigt zweite Veranstaltung in Chimay

Nach der kurzfristigen Absage der attraktiven Rennen in Imatra und auf dem Schleizer Dreieck folgte eine rasche Reaktion des Managements der International Road Racing Championship.

Helmut Ohner

Von

IRRC

Die deutschen IRRC-Supersportteilnehmer Frotscher (44) und Vetter
Die deutschen IRRC-Supersportteilnehmer Frotscher (44) und Vetter
Foto: Thomas Neidhardt
Die deutschen IRRC-Supersportteilnehmer Frotscher (44) und Vetter
© Thomas Neidhardt

Nur kurz dauerte die Verunsicherung unter den Teams, Teilnehmern und Fans der International Road Racing Championship (IRRC), die ab diesem Jahr in den Klassen Sportbike und Supersport gefahren wird, nach der kurzfristigen Ansage der beiden attraktiven Veranstaltungen in Imatra und auf dem Schleizer Dreieck.

«Mit diesen Änderungen umfasst die IRRC-Meisterschaft derzeit vier Rennen. Wir arbeiten aktiv daran, am 13. und 14. Juni 2026 eine fünfte Runde hinzuzufügen. Eine endgültige Entscheidung wird bis Ende dieser Woche erwartet», war auf der Homepage der beliebten Rennserie zu lesen.

Die Reaktion des IRRC-Managements, bestehend aus Torsten Schmidt, Kurt Vanborm, Freddy Dijkman, Stefan Alloing, Bart Knol, Joep Haverkamp und Stefan Vöhringer folgte prompt und nur einen Tag nach der überraschenden Ankündigung der Streichung von Imatra und Schleiz konnte bereits eine Alternative angekündigt werden.

IRRC 2026 zweimal im belgischen Chimay

«Wir freuen uns den Meisterschaftskalender um eine fünfte Runde zu ergänzen, die am 13. und 14. Juni 2026 in Chimay stattfindet, sodass wir in dieser Saison zwei Mal in Chimay fahren werden. Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit der Organisation in Chimay zu verstärken und unseren Fahrern und Teams einen erweiterten Meisterschaftskalender anbieten zu können.»

«Mit dieser Ergänzung wird die IRRC-Meisterschaft 2026 aus fünf Runden bestehen. Aufgrund des überarbeiteten Kalenders wird die Teilnahmegebühr angepasst. Weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung der IRRC.»

IRRC-Kalender 2026

  • 02. – 03.05. Hengelo (NL)

  • 13. – 14.06. Chimay (B)

  • 25. – 26.07. Chimay (B)

  • 08. – 09.08. Horice (CZ)

  • 19. – 20.09. Frohburg (D)

