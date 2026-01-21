IRRC verliert mit Imatra und Schleiz zwei Austragungsorte

Nur wenige Wochen nach dem letzten Rennen der Internationalen Road Racing Champion (IRRC) auf dem Frohburger Dreieck, bei der sich Marek Cerveny (Supersport) und Darryl Tweed (Superbike) im Titelkampf durchsetzen konnten, wurde der vorläufige Rennkalender für die kommende Saison veröffentlicht. Die Gesamtsieger der Klassen Sportbike und Supersport sollten wieder bei sechs Veranstaltungen zu je zwei Läufen ermittelt werden. Als Austragungsorte waren Hengelo, Schleiz, Imatra, Chimay, Horice und Frohburg vorgesehen.

Die Vorbereitungen und Planungen der Teams und Fahrer für die kommende Saison sind im Gange, deshalb wurden sie von der kurzfristigen Ankündigung des IRRC-Managements überrascht. «Wir möchten Sie über einige wichtige Änderungen im IRRC-Kalender 2026 informieren», heißt es in der Aussendung des IRRC-Serienmanagements, «zwei Rennen wurden aus dem Meisterschaftskalender gestrichen.»

«Der finnische Verband hat beschlossen, diese Veranstaltung nicht in den finnischen nationalen Kalender für 2026 aufzunehmen. Infolgedessen wird das Rennen nicht mehr vom Verband unterstützt und die Lizenzen unserer Fahrer wären für diese Veranstaltung nicht mehr gültig. Leider bleibt uns daher keine andere Wahl, als die Runde in Imatra abzusagen. Und der Veranstalter in Schleiz hat die Zusammenarbeit unerwartet und ohne vorherige Rücksprache einseitig gekündigt. Wir bedauern, dass diese langjährige Zusammenarbeit auf diese Weise zu Ende gegangen ist.»

«Mit diesen Änderungen umfasst die IRRC-Meisterschaft derzeit vier Rennen. Wir arbeiten aktiv daran, am 13. und 14. Juni 2026 eine fünfte Runde hinzuzufügen. Eine endgültige Entscheidung wird bis Ende dieser Woche erwartet. Aufgrund des überarbeiteten Kalenders kann sich die Teilnahmegebühr ändern. Wir werden in den kommenden Tagen weitere Informationen bekannt geben. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre anhaltende Unterstützung der IRRC.»

Vorläufiger IRRC-Kalender

02. – 03.05.2026 Hengelo (NL)

25. – 26.07.2026 Chimay (B)

08. – 09.08.2026 Horice (CZ)

