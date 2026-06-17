IVM: Yamaha-Mann Driessen steigt aus, Ducati-Mann Brosius steigt ein

Bei der Jahreshauptversammlung des IVM am 16./17. Juni 2026 in Sonthofen votierten die ordentlichen Mitglieder (Fahrzeughersteller und -Importeure) einstimmig für Joshua Brosius als 1. Vize-Präsidenten. Das Präsidium bleibt bis zur turnusgemäßen Neuwahl im Jahr 2027 im Amt. Zusammen mit dem Präsidenten Michael Sommer, BMW Motorrad, dem 2. Vize-Präsidenten Albert Erlacher, Honda, und dem 3. Vize-Präsidenten André Walek, 2Ride Germany, ist das IVM-Präsidium damit wieder vollständig.

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IVM-Präsident Mike Sommer, MD BMW Motorrad, sagt: «Ich freue mich sehr, dass wir mit Joshua Brosius an Bord jetzt wieder ein vollständiges und entsprechend schlagkräftiges IVM-Präsidium haben. Ich bin mir sicher, wir werden im Präsidium sehr kollegial und erfolgreich zusammenarbeiten, weit über die INTERMOT im Februar 2027 hinaus.»

Bereits bei der Jahreshauptversammlung am 27./28. Mai 2025 in München wählten die ordentlichen Mitglieder Michael Sommer zum Präsidenten. Die fördernden Mitglieder (Helme, Bekleidung, Schmierstoffe, Teile und Zubehör) wählten André Walek, 2Ride Germany, als ihren Vertreter ins Präsidium. Auf der Mitgliederversammlung am 18. März 2026 wurde dann Albert Erlacher, Honda, durch die ordentlichen Mitglieder zum 2. Vize-Präsidenten gewählt.

Die Neuwahl des 1. Vize-Präsidenten wurde durch das Ausscheiden des bisherigen 1. Vize-Präsidenten Marcel Driessen, Yamaha, notwendig. Uwe Seitz, IVM-Hauptgeschäftsführer, sagt: «Ich danke Marcel Driessen für seine Arbeit im Verband und besonders im Präsidium, bei der er sich für die INTERMOT stark gemacht und dadurch erheblich zur Neuausrichtung der Messe beigetragen hat. Jetzt freue ich mich darauf, diese Neuausrichtung zusammen mit dem neuen Präsidium voranzutreiben.»

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