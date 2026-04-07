James Bond: Triumph mit Flammenwerfer

Triumph Motorcycles festigt seine Rolle als Haus- und Hoflieferant für 007, den berühmtesten Agenten der Welt. Nachdem die Briten bereits in „Keine Zeit zu sterben“ eine Scrambler 1200 für spektakuläre Stunts zur Verfügung stellten, folgt nun der nächste Coup.

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Im kommenden Videogame „007 First Light“, das am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox und PC erscheinen soll, spielt eine Triumph TF 250-X eine zentrale Rolle. Selbstverständlich kein serienmässiges Motocross-Motorrad: Im legendären Q-Labor des Spiels werden die Spieler eine modifizierte Version der 250er Triumph vorfinden, die mit einem voll funktionsfähigen Flammenwerfer ausgestattet ist. Vororder für «007 First Light» können bereits platziert werden, und einen Trailer gibt es auch schon.

James Bond braucht so was: Während er über querfeldein über Stock und Stein den Bösewichten entflieht, kann er per Knopfdruck aus dem Heck der Triumph einen Feuersturm entfachen, um hartnäckige Verfolger auf Distanz zu halten.

Entwickelt wird das Spiel von den dänischen Experten von IO Interactive (bekannt für die „Hitman“-Reihe). Die Story führt die Spieler zurück zu den Anfängen. Sie spielen den 26-jährigen James Bond, der sich seine Doppel-Null-Lizenz erst noch verdienen muss, indem er seinen Weg geht vom talentierten Rekruten zum eiskalten Profi-Killer. Der irische Schauspieler Patrick Gibson leiht dem jungen Bond dabei sein Gesicht und seine Stimme.

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Während die Gamer im Mai 2026 loslegen dürfen, müssen Filmfans mehr Geduld beweisen. Der neue James-Bond-Film (Arbeitstitel noch geheim, offiziell Teil 26) wird nach aktuellem Stand nicht vor 2027 in die Kinos kommen. Der Nachfolger für Daniel Craig, der Bond in fünf Filmen verkörperte, steht noch nicht fest. Gerüchteweise wird Aaron Taylor-Johnson genannt. Zur Handlung von Teil 26 gibt es nur vage Gerüchte. Sicher ist: Es wird eine Verfolgungsjagd geben, bei der Bond die präparierte Triumph TF250-X fährt. Ebenso klar: Bond wird das Flammenwerfer-Knöpfchen drücken.