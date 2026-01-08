Jarv-E: Die Elektro-Enduro von Grossmeister Garham Jarvis persönlich
Explizit auf die Herausforderungen des Extrem-Enduro ausgelegt ist die Elektro-Enduro Jarv-E. Mitentwickelt von Graham Jarvis, gebaut in Österreich.
Zusammen mit dem Rennsport-Ingenieur Dave Freidinger entwickelte der Brite Graham Jarvis die Elektro-Enduro, die seinen Namen trägt: Jarv-E. der Österreicher Freidinger ist seit 20 Jahren im Motorsport tätig und entwickelte vor fünf Jahren den Prototyp Eduro. Als Jarvis diese Elektro-Enduro testete, gründete er mit Freidinger die Jarv-E Moto GmbH, um zusammen die nächste Generation elektrischer Hard-Enduros zu bauen. Das Resultat ist die Jarv-E, die in Österreich in Kleinserie gebaut werden soll.
Es handelt sich derzeit um ein reines Sportgerät ohne Strassenzulassung, zugeschnitten auf die Motorsport-Disziplin Extrem-Enduro. Fahrwerks-Geometrie und Gewichtsverteilung sind ausgelegt auf die Anforderungen des technisch anspruchsvollen Terrains. Eine Strassenzulassung wird angestrebt, ist aber noch nicht vorhanden.
Der Motor leistet 50 kW (68 PS) und treibt das Hinterrad über zwei Ketten und eine Zwischenwelle an. Mit 5,6 kWh ist der Lithium-Ionen-Akku eher moderat dimensioniert. Im Eco-Modus sollen bis zu fünf Stunden Fahrzeit möglich sein. Im Rennbetrieb lässt sich der Akku dank einem Schnellwechselsystem innert 30 Sekunden austauschen. Ein leerer Akku ist in eineinhalb Stunden wieder voll geladen. Eine manuell bediente Kupplung gibt es nicht.
Das Fahrwerk besteht aus einem Gitterrohrrahmen, einer USD-Gabel und einem direkt angelenkten Zentralfederbein. Dank der kompakten Bauweise von Akku und Motor kann eine lange, gefräste Aluschwinge verbaut werden. Die Federelemente liefert der hierzulande eher unbekannte amerikanische Hersteller Sirris. Das Gewicht wird mit sensationellen 95 kg angegeben.
Mit dem Smartphone können über eine App vorprogrammierte Modi angewählt oder etliche Parameter separat konfiguriert werden – Leistungsabgabe, Ansprechverhalten der E-Clutch und Rekuperationsbremse können angepasst werden. Auf seiner Facebook-Seite zeigt Jarvis, was mit der Jarv-E möglich ist – wenn man über die fahrerischen Fähigkeiten eines Graham Jarvis verfügt.
Der Start der Serienproduktion ist für April 2026 geplant. Zum Start wird es eine auf 100 Stück limitierte Graham-Jarvis-Signature-Edition geben.
