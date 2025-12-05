Lenoxx Phommara: 2025 unter seinem Wert geschlagen

«Die Saison war von viel Pech und Verletzungen geprägt», beginnt Lenoxx-Jeronimo Phommara, der im Gegensatz zu seinem Teamkollegen im italienischen MTA-Junior-Team, Leo Rammerstorfer, bereits Erfahrungen mit dem noch härteren Klima der Grand-Prix-Rennen gesammelt hat. «Aber es gab auch Höhepunkte. Das waren definitiv die Grands Prix auf dem Sachsenring und in Brünn, bei denen ich Luca Lunetta ersetzen durfte. Diese beiden Wochenenden in der Moto3-Weltmeisterschaft waren für mich sehr lehrreich. Ich konnte mich als Fahrer weiterentwickeln, zum Beispiel indem ich gelernt habe, wie man mit dem Team in der Box zusammenarbeitet. Das hat mir sehr geholfen, denn ich konnte dann auch mit meinem Team in der JuniorGP alles umsetzen, was sie von mir verlangt haben.»

Nach dem Abstecher mit der Honda des italienischen Teams SIC58 Squadra Corse im vergangenen Juli sah sich der Zürcher mit der harten Realität konfrontiert. «Die Rückkehr zur KTM war nicht einfach für mich», erinnert er sich. «In Aragón kam ich überhaupt nicht in Schwung. Erst Misano nach der Sommerpause war eines der besseren Wochenenden, bevor ich in Barcelona wieder viel Pech hatte.»

Dennoch haben die Erkenntnisse aus den beiden Grand-Prix-Teilnahmen Phommara eine andere Perspektive gegeben: «Im Moment ist noch nichts in Stein gemeisselt, wobei die Priorität auf eine dritte Saison in der JuniorGP liegt. Dennoch werden die Ziele für das nächste Jahr ganz anders gesetzt sein. Ich werde mich sehr gut vorbereiten, um sie zu erreichen.»

Das Finale der Junioren-Serie in Valencia spiegelte seine durchwachsene Saison wider: «Die Strecke war neu für mich, daher habe ich eine Weile gebraucht, um mich zurechtzufinden. Erschwerend kam hinzu, dass das Wochenende auf sehr hohem Niveau begann, da viele Fahrer eine Woche zuvor mit einer Wildcard oder als Ersatzfahrer am Grand Prix teilgenommen hatten. Daher waren die Rundenzeiten von Anfang an superschnell. Ausserdem waren die Temperaturen am Donnerstag und Freitag sehr kühl. Das machte die Setup-Arbeit nicht einfacher und es war auch leichter, zu stürzen. Trotzdem gelang es mir, ein gutes Gefühl aufzubauen», meint der talentierte Fahrer aus Zürich.

Phommara weiter: «Am Samstag hatte ich immer noch Probleme, ein gutes Setup zu finden und obwohl das Gefühl für das Motorrad und die Bedingungen recht gut waren, habe ich es leider nicht ins Q2 geschafft. Es gab taktische Fehler und meine Pace im Alleingang auf der Strecke hat nicht gereicht. In beiden Rennen hatte ich einen guten Start, aber in der Anfangsphase des ersten Rennens hatte ich kein gutes Gefühl mit den Reifen, und am Nachmittag hatte ich in der zweiten Runde einen Highsider, den ich gerade noch abfangen konnte. Bis zur letzten Runde konnte ich jedoch zu den Fahrern vor mir aufschliessen. Leider rutschte mein Vorderrad in der letzten Runde beim Versuch, einen anderen Fahrer zu überholen, leicht weg, was mich fast zu einem erneuten Sturz gebracht hätte. Ich habe wirklich hart gekämpft, aber ich war von Anfang bis zum Ende am Limit. Ich hätte sicherlich schneller fahren können, aber das Motorrad hat es nicht zugelassen. Platz 15 und ein Punkt waren akzeptabel, aber eindeutig nicht das, was wir uns zum Saisonende gewünscht hatten.»

