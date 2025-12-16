Kalashnikov: Elektro-Enduro für Armee und Polizei

Die Firma Kalashnikov ist heute ein Konzern, hat mehrere Tausend Angestellte und stellt verschiedene Waffen, Waffensysteme und Metallbearbeitungsmaschinen her. Mit dem Konstrukteur des AK-47-Sturmgewehrs, Michail Kalashinikov, hat der Konzern nichts mehr zu tun, Kalashnikov verstarb 2013.

Hauptstandort des Kalashnikov-Konzerns ist die von der russischen Waffenindustrie geprägte Stadt Ishevsk, 1200 km östlich von Moskau. Vom russischen Kürzel für Ishevsk ist der Markenname IZH abgeleitet, unter der Kalashnikov seine Eelektro-Enduro anbietet. Neben der Waffenproduktion hat in Ishevsk auch der Motorradbau Tradition. Dort wurden ab 1946 die IZH-Motorräder gebaut, basierend auf der DKW NZ350. Die Produktionsanlagen dafür wurden nach dem zweiten Weltkrieg in Zschopau, Deutschland demontiert und in Ishevsk wieder installiert.

Chassis in aufwändiger Gitterrohr-Bauweise Foto: Kalashnikov Chassis in aufwändiger Gitterrohr-Bauweise © Kalashnikov

Kürzlich hat der Kalashnikov-Konzern ein Elektromotorrad für den Einsatz bei Armee, Polizei und Sicherheitsbehörden vorgestellt, die IZH Enduro. Als Antrieb dient ein bürstenloser Gleichstrommotor, als Energiespeicher ein Lithium-Ionen-Akku. Wie es sich für ein Rüstungsunternehmen gehört, behält Kalashinikov technische Details für sich.

Immerhin wird eine Reichweite von 100 km verraten, ein Gewicht von 100 kg und eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Eine technische Besonderheit verrät Kalashnikov dann doch noch: Der Elektromotor treibt das Hinterrad über eine Kupplung, ein konventionelles Schaltgetriebe mit vier Gängen und eine Kette an.

Zwei Federbeine sind besser als eines? Foto: Kalashnikov Zwei Federbeine sind besser als eines? © Kalashnikov

Das Chassis ist eine Gitterrohr-Konstruktion aus Rundrohr, das Vorderrad führt eine USD-Gabel. Die Schwinge stützt sich ab auf zwei direkt angelenkte, zentral eingebaute Federbeine. Weitere Besonderheit: Neben Seitenkoffern ist als Zubehör für die IZH Enduro auch ein Anhänger erhältlich, der mit 200 kg Nutzlast beladen werden kann.

Kalashnikov hat schon eine Kleinserie der IZH Enduro hergestellt Foto: Kalashnikov Kalashnikov hat schon eine Kleinserie der IZH Enduro hergestellt © Kalashnikov

