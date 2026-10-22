Bislang ein Gerücht: Zeigt Kawasaki in Mailand eine KLE650?

Der Witz an diesem Gerücht: Eigentlich hätten wir eine Reise-Enduro mit Zweizyindermotor und 650 ccm schon zur EICMA 2025 erwartet. Stattdessen präsentierte Kawasaki schon im Oktober 2025 die KLE500. Nun ist die KLE500 seit Anfangs 2026 erhältlich und die gerüchte um eine KLE650 flammen wieder auf, vor allem, nachdem in Australien ein Modell mit entsprechender Bezeichnung registriert hat.

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Über eine brauchbare technische Basis verfügt Kawasaki mit der Versys 650 seit 2007. Seither boomte das Segment der geländetauglichen Reise-Enduros der Mittelklasse: Yamaha hat mit der Ténéré 700 seit 2019 einen Bestseller im Programm, Honda folgte mit der Transalp, KTM und chinesische Hersteller schneiden sich mittlerweile ein Stück von diesem Kuchen ab. Da erscheint es schon fast folgerichtig, dass Kawasaki nach mehrjähriger Schrecksekunde aus der Reise-Supermoto Versys 650 eine geländetaugliche Reise-Enduro baut.

Die aktuelle Versys 650 leistet in der aktuellen Version 67 PS bei 8500/min und 51 Nm bei 7000/min, das Gewicht liegt bei 219 kg vollgetankt. Damit fehlen dem Kawasaki-Zweizylindermotor verschmerzbare 6 PS auf die Klassenreferenz Yamaha Ténéré 700. Dramatischer wird es beim Gewicht, da ist die Ténéré mit 205 kg vollgetankt deutlich leichter. Zum Vergleich noch die Eckdaten der KLE500: 45 PS bei 9000/min, 42 Nm bei 6000/min, 194 kg vollgetankt.

Damit beenden wir die Spekulationen, für die es seitens Kawasaki keinerlei offizielle Bestätigungen gibt, nur eine australische Typenregistrierung, die der Markteinführung beim Händler in der Regel um einige Monate vorausgeht. Das Timing lässt auf ein Modelljahr 2027 schliessen, zumindest für den australischen Markt; für Europa gibt es derzeit keine Infos.

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