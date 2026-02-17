Kawasaki Roadshow 2026: Elf Modelle zum Testen
Kawasaki Deutschland startet Ende März die bundesweite Roadshow 2026. An rund 40 Stationen stehen elf aktuelle Modelle für kostenlose Probefahrten bereit, darunter die neue Z1100SE und die KLE500SE.
Nach einer starken Saison 2025 mit über 3.000 Probefahrten rollen die Roadshow-Trucks von Kawasaki Deutschland von Ende März bis Ende September wieder durch das gesamte Bundesgebiet. Das Konzept bleibt bewährt und praxisnah: Die Motorräder kommen dorthin, wo die Szene ist – zu Vertragspartnern, Events und den bekannten Biker-Treffpunkten. Insgesamt sind rund
Im Fokus der diesjährigen Flotte stehen elf ausgewählte Modelle, die nahezu jedes Segment und jede Führerscheinklasse abdecken. Ein echtes Highlight für Fans von Naked-Bikes ist die neue Z1100SE. Als sportlich-touristische Weiterentwicklung soll sie im oberen Segment frische Akzente setzen. Wer es technologisch extrem mag, kommt an der ZH2SE nicht vorbei. Das Kompressor-Flaggschiff verspricht mit seiner aufgeladenen Performance ein Fahrerlebnis, das man so bei keinem anderen Hersteller findet.
Für die Mittelklasse und insbesondere für A2-Einsteiger bringt Kawasaki die neue KLE500 SE an den Start. Die Reise-Enduro ist als vielseitiger Allrounder konzipiert und dürfte bei der Zielgruppe auf reges Interesse stossen. Auch die Volumenmodelle werden nicht zu Hause gelassen: Die neue Z650S und die extrem populäre Z900 sind Teil der Tour. Beide Modelle stehen für die Roadshow in einer auf 35 kW gedrosselten Version bereit.
Liebhaber klassischer Formen kommen bei der Z900RS SE auf ihre Kosten, die Retro-Charme mit moderner Fahrwerkstechnik kombiniert. Das Spektrum reicht darüber hinaus von 125er-Einstiegsdrogen für die Klasse A1 oder B196 bis hin zu Supersportlern und Cruisern. Ebenso kann die Ninja 7 Hybrid ausprobiert werden.
Wer fahren will, muss vorab online buchen. Spontane Testfahrten vor Ort sind aus logistischen Gründen ausgeschlossen. Mitzubringen sind zwingend ein gültiger Führerschein, der Personalausweis und eine vollständige Schutzausrüstung bestehend aus Helm, Handschuhen, Jacke und Stiefeln. Die erste Probefahrt des Tages ist kostenlos. Wer einen direkten Vergleich ziehen möchte und ein zweites Modell bucht (maximal zwei Fahrten pro Tag sind erlaubt), leistet eine Spende von 10 Euro. Dieser Betrag fliesst zu 100 % an die gemeinnützige Organisation MEHRSi, die sich seit Jahren erfolgreich für die Entschärfung von Leitplanken und damit für mehr Sicherheit für Motorradfahrer einsetzt.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach