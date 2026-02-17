Kawasaki Roadshow 2026: Elf Modelle zum Testen

Nach einer starken Saison 2025 mit über 3.000 Probefahrten rollen die Roadshow-Trucks von Kawasaki Deutschland von Ende März bis Ende September wieder durch das gesamte Bundesgebiet. Das Konzept bleibt bewährt und praxisnah: Die Motorräder kommen dorthin, wo die Szene ist – zu Vertragspartnern, Events und den bekannten Biker-Treffpunkten. Insgesamt sind rund 40 Stopps eingeplant, um die Neuheiten des Modelljahres 2026 ohne grosse Umwege erfahrbar zu machen.

Nichts ersetzt eine Probefahrt, wenn das geeignete Motorrad gesucht wird Foto: Kawasaki Nichts ersetzt eine Probefahrt, wenn das geeignete Motorrad gesucht wird © Kawasaki

Im Fokus der diesjährigen Flotte stehen elf ausgewählte Modelle, die nahezu jedes Segment und jede Führerscheinklasse abdecken. Ein echtes Highlight für Fans von Naked-Bikes ist die neue Z1100SE. Als sportlich-touristische Weiterentwicklung soll sie im oberen Segment frische Akzente setzen. Wer es technologisch extrem mag, kommt an der ZH2SE nicht vorbei. Das Kompressor-Flaggschiff verspricht mit seiner aufgeladenen Performance ein Fahrerlebnis, das man so bei keinem anderen Hersteller findet.

Für die Mittelklasse und insbesondere für A2-Einsteiger bringt Kawasaki die neue KLE500 SE an den Start. Die Reise-Enduro ist als vielseitiger Allrounder konzipiert und dürfte bei der Zielgruppe auf reges Interesse stossen. Auch die Volumenmodelle werden nicht zu Hause gelassen: Die neue Z650S und die extrem populäre Z900 sind Teil der Tour. Beide Modelle stehen für die Roadshow in einer auf 35 kW gedrosselten Version bereit.

Liebhaber klassischer Formen kommen bei der Z900RS SE auf ihre Kosten, die Retro-Charme mit moderner Fahrwerkstechnik kombiniert. Das Spektrum reicht darüber hinaus von 125er-Einstiegsdrogen für die Klasse A1 oder B196 bis hin zu Supersportlern und Cruisern. Ebenso kann die Ninja 7 Hybrid ausprobiert werden.