KSR Group übernimmt Kove-Vertrieb für Deutschland

Nach den Achtungserfolgen bei der Rallye Dakar und in der Supersport-300-WM war es nur eine Frage der Zeit, bis die chinesische Marke Kove ihren Vertrieb in Europa auf stabilere Beine stellt. Die niederösterreichische KSR Group füllt diese Lücke nun und verantwortet ab sofort den Import für Deutschland. Damit wird die Marke nun über ein bewährtes Händlernetz vertrieben, was vor allem die bisher oft kritisierte Ersatzteilversorgung und den Service deutlich verbessern dürfte. Kove bezeichnet den deutschen Markt als Schlüsselmarkt für Europa.