Europa-Premiere auf der EICMA: KTM-Sportler 450 RC für die A2-Klasse

KTM hat auf der EICMA 2026 eine Überraschung aus dem Hut gezogen: Selbst von einem «unerwarteten Auftritt» sprechend und ohne Erwähnung in der Eröffnungszeremonie, kündigten die Mattighofener auf der Mailänder Leitmesse die Einführung der 450 RC in Europa an.

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SPEEDWEEK.com-Leser erinnern sich: Die 450 RC war im April 2026 für den chinesischen Markt vorgestellt worden. Kein Zufall, schließlich gleicht die technische Basis jener der CF Moto 450SR-S – Rahmen, Motor und Einarmschwinge gleichen den Teilen am Modell des chinesischen KTM-Produktionspartners. Nun sehen die Inntaler die kleine Schwester der 990 RC R auch für Europa vor. Kein Wunder, schließlich wird der Markt der Sportler mit kleinem Reihenzweizylinder in unseren Breiten immer wichtiger.

KTM-CEO Gottfried Neumeister hatte im Sommer 2026 in einer Veröffentlichung auf eigenen Kanälen eine RC-Version der künftigen 490-Familie in Aussicht gestellt. Bei der 450 RC spricht KTM in einer eigenen Veröffentlichung von einem von KTM konstruierten Motorrad, mit «in dieser Klasse führender Performance». Dafür setzt die 450 RC auf eine einstellbare 43-Millimeter-Gabel von Haus-und-Hoflieferant WP. WP ist es auch, die das in Federvorspannung und Zugstufe verstellbare Federbein beisteuert, ebenso wie die Bremsanlage mit einer 320 Millimeter messenden Scheibe am Vorderrad.

Die KTM 450 RC Foto: KTM Die KTM 450 RC © KTM

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KTM 450 RC: Formensprache der großen Schwester 990 RC R

Pirelli-Diablo-Rosso-4-Reifen sorgen für präzise Verbindung zur Straße, Kurven-ABS, Zweikanal-MTC, Road- und Supermoto-Modus für die Bremsen und mehrere Fahr-Modi auf der Motorenseite runden das Elektronikpaket ab. Verpackt wird die Technik in Design aus dem Hause Kiska, das die Formensprache der großen Schwester 990 RC R in die kleinere Klasse übersetzt.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen

Leistungsdaten für den europäischen Markt bleiben die Mattighofener noch schuldig, der Homologationsprozess für die hiesigen Märkte ist noch nicht abgeschlossen. Wann in der Folge die Markteinführung der 450 RC bei uns erfolgt, ist noch nicht sicher. Das Motorrad wird auf der Messe offiziell schon unter dem Modelljahr 2028 geführt. Auf Social Media spricht KTM von der Markteinführung Ende 2027.