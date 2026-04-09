KTM 450RC: Vorerst nur in China

KTM hat das lang erwartete Mittelklasse-Sportmotorrad 450RC offiziell präsentiert – in China. Wer ein bloßes Update der bekannten 390RC erwartet hatte, wird eines Besseren belehrt. KTM präsentiert ein komplett neues, auf der CFMoto 450SR basierendes Motorrad und verabschiedet sich damit in dieser Klasse vom Einzylinder-Konzept.

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Das Herzstück der neuen 450RC ist ein 449 ccm großer Reihenzweizylinder mit 270° Hubzapfenversatz. Damit folgt KTM dem aktuellen Trend zu einem Motorenkonzept, dessen Vorteile mehr Laufruhe und mehr Drehmoment sind. Die Eckdaten der 450RC lassen aufhorchen: 56 PS bei 10.000/min drückt das Triebwerk auf die Rolle, das maximale Drehmoment liegt bei 39 Nm bei 8000/min. Damit übertrifft die 450RC nicht nur die hauseigene 390er (44 PS), sondern auch die Ninja 500 oder die Aprilia RS457. Die Leistungsdaten unterscheiden sich geringfügig von jenen der CFMoto 450SR; in der KTM dreht der Motor 500/min höher

KTM verspricht messerscharfes Handling und ein Gewicht von 168 kg. Topspeed wird mit 195 km/h angegeben. Optisch ist die Verwandtschaft zur großen Schwester, der KTM 990RC R, nicht zu leugnen. Besonders auffällig sind die markanten Aero-Winglets an der Front, die bei hohen Geschwindigkeiten für zusätzlichen Anpressdruck sorgen sollen – ein Feature, das aus der MotoGP-Entwicklung in die Serie übernommen wird.

KTM 450RC: Technische Basis ist die CFMoto 450SR Foto: KTM KTM 450RC: Technische Basis ist die CFMoto 450SR © KTM

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Beim Fahrwerk übernimmt KTM den Gitterrohrrahmen der CFMoto, vertraut bei den Federelementen standesgemäß auf den Hoflieferanten WP Suspension. Die 43er USD-Gabel und das Federbein sind in der Dämpfung einstellbar und heben die 450er deutlich von ihrem technischen Basis-Spender CFMoto 450SR ab. Denn während CFMoto auf KYB-Komponenten setzt, verpasst KTM der 450RC ein hochwertigeres Fahrwerk inklusive einer schicken Einarmschwinge aus Aluminium.

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WP hat kürzlich die Entwicklung eigener Bremsen angekündigt. Als eines der ersten Modelle ist die 450RC mit Bremsen von WP ausgerüstet. Vorne ist eine Vierkolbenzange radial verschraubt, kombiniert mit einer 320er Einzelscheibe. Der Hinterrad verzögert eine 240er Scheibe samt Einkolbenzange.

Auch elektronisch lässt KTM keine Wünsche offen. Ein TFT-Display dient als Kommandozentrale. Neben verschiedenen Fahrmodi und einer Traktionskontrolle ist ein schräglagenabhängiges ABS von Bosch an Bord, dessen Hinterrad-Regelung deaktivierbar ist. Ein Quickshifter sowie eine Anti-Hopping-Kupplung gehören in diesem Segment fast schon zum guten Ton, unterstreichen aber den sportlichen Anspruch KTM. Luxus-Features wie Tempomat und Reifendruckkontrolle finden sich auf der Optionenliste.

In China wird die KTM 450RC für rund 35.000 Yuan (ca. 4.400 Euro) angeboten, rund 900 € teurer als die 450SR-S, die teuerste Version der CFMoto. Für den europäischen Markt müsste die Motorleistung auf A2-konforme 48 PS gedrosselt werden. Ob es die 450RC in Europa dereinst auch mit den vollen 56 PS geben wird, ist unklar, ebenso, ob die 450RC in der Supersport 300 WM eingesetzt wird. Ebenso ist denkbar, dass die 450RC einzig für China und angrenzende asiatische Märkte bestimmt ist.

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